Expulsan a atleta ucraniano en Juegos Olímpicos por casco en homenaje a víctimas de la guerra 

El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina por utilizar un casco con imágenes en homenaje a deportistas ucranianos asesinados en la guerra con Rusia.

Sin embargo, horas después, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió devolverle la acreditación, aunque no podrá competir en las pruebas oficiales.

La controversia estalló tras la prueba clasificatoria, cuando Heraskevych, abanderado de Ucrania, apareció con un casco que incluía referencias visuales en memoria de sus compatriotas fallecidos en el conflicto bélico.

I want to thank everyone for all the support we’re receiving. There really is an incredible amount of it.



For me, the sacrifice of the people depicted on the helmet means more than any medal ever could – because they gave the most precious thing they had.

And simple respect… pic.twitter.com/FykJpUXuzq — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 11, 2026

El COI consideró que la acción infringía la Carta Olímpica, que prohíbe expresiones políticas en el escenario olímpico.

En un primer momento, la Comisión Disciplinaria del organismo resolvió retirarle la credencial y expulsarlo de la sede olímpica.

No obstante, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, solicitó de manera “excepcional” que se reconsiderara la medida para que el atleta pudiera permanecer en la villa olímpica, aunque sin autorización para competir.

La decisión fue aceptada por el presidente de la Comisión Disciplinaria, el suizo Denis Oswald, lo que permitió a Heraskevych conservar su acreditación, pero confirmó su exclusión deportiva.

Coventry explicó que sostuvo una reunión “muy respetuosa” con el skeletonista para intentar persuadirlo de no utilizar el casco durante la competencia. Ante la negativa del deportista, el COI procedió con la sanción por incumplir la normativa.

“Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria. No se trata del mensaje. Se trata simplemente de las reglas y del reglamento. Debemos ser capaces de mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permiten mensajes”, declaró Coventry.

El encuentro con Heraskevych fue descrito como el último intento para evitar una sanción mayor. “Sentí que era muy importante venir a hablar con él cara a cara (…) No le hablaba como presidenta, sino como atleta. Tenía muchas ganas de verlo competir hoy”, afirmó Coventry.

