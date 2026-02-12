Fraude a Medicaid: hombre a la cárcel y deberá pagar $670,000 dólares en Connecticut

Shawn Tyson, residente de Bloomfield (Connecticut), fue sentenciado en Bridgeport a 12 meses de prisión y tres años de libertad supervisada tras declararse culpable de fraude en la atención médica.

Según documentos judiciales y declaraciones realizadas ante el tribunal, el acusado de 55 años era Consejero licenciado en abuso de alcohol y drogas (LADC) con una oficina ubicada en Hartford. Entre noviembre de 2019 y abril de 2023 Tyson y Thelma “Wendy” Epps, quien había sido suspendida como proveedora por el programa Medicaid de Connecticut en 2018, defraudaron a Medicaid al presentar reclamos fraudulentos por sesiones de psicoterapia que no fueron proporcionadas por ninguno de ellos.

Además Tyson y Epps acordaron presentar reclamos bajo el número único de proveedor de Medicaid de Tyson por servicios supuestamente prestados por Epps, afirmando falsamente que Tyson había atendido a los pacientes.

Adicionalmente la jueza federal de distrito Kari A. Dooley ordenó a Tyson el pago de una indemnización de $670,960.72 dólares, parte de la cual le adeudan Epps y otro consejero con licencia involucrado en el esquema, Dennis Tomczak.

Para ocultar el esquema de fraude, en octubre y noviembre de 2022 Tyson proporcionó historiales médicos fraudulentos en respuesta a una auditoría de sus reclamaciones realizada por el programa Medicaid, informó un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Tyson se declaró culpable el 21 de junio de 2024. Tras ser puesto en libertad bajo fianza de $15,000, deberá presentarse en prisión el 10 de abril. Esta investigación fue realizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), la Oficina del Inspector General (HHS-OIG) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con la asistencia del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto David J. Sheldon.

Se recomienda a las personas que sospechen de algún fraude en la atención médica, incluyendo Medicare y Medicaid, que lo denuncien llamando al 1-800-HHS-TIPS (1-800-447-8477).

