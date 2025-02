Hispano fingió caída en supermercado de Nueva York para cobrar compensación, según video

Un cliente se resbaló en un charco de agua y se cayó en un supermercado en El Bronx (NYC), pero según la cámara de seguridad se trató de una artimaña, denunció Miguel Luna, propietario del establecimiento.

El supuesto estafador fue identificado como Félix Del Águila, a quien incluso su abogado lo ha dejado de lado al sospechar que estaba mintiendo, según New York Post. “Mi seguro llegará hasta el tope porque me está demandando, pero lo atrapé”, declaró Luna, propietario del supermercado ´Fine Fare’. “Quiero poner a este tipo en la cárcel”, insistió.

“Esto me haría subir mis precios. Pero no quiero hacer eso. No quiero que mi gente pague más”, aifrmó Luna. “Esto ayudará a todos, porque intentarán esto en otras tiendas, no sólo en los supermercados porque es dinero fácil”.

Las imágenes de video del incidente del 22 de enero obtenidas por New York Post muestran a una persona no identificada que primero inspecciona el pasillo, luego derrama agua en el piso y se va.

Varios minutos después, una pareja de ancianos está comprando en el mismo lugar cuando al parecer Del Águila se acerca y comienza a tomar agua embotellada del estante, sin perder de vista a la pareja. Coloca dos paquetes de 12 botellas de agua y una jarra más grande encima, luego, al echar una última mirada a la pareja de ancianos, parece caer al suelo, mientras los compradores y los empleados de la tienda acuden en su ayuda.

Del Águila se levanta y se agarra la espalda, luego se lE ve alejarse cojeando. “No me pareció que estuviera herido”, dijo el gerente de la tienda, Jeovany Pérez. “Parecía que sÓlo quería irse. No llamó a una ambulancia ni a la policía. Me empezó a surgir la sospecha y fui a mirar las cámaras para ver quién había tirado el agua allí, porque antes no había agua allí”, continuó. “Cuando revisé, vi lo que pasó. Tal vez por eso quería irse rápido, porque era una estafa”.

Pero el 2 de febrero la tienda recibió una notificación que decía que Del Águila “presentaría una demanda por lesiones personales derivadas de un accidente”. Sin embargo, el abogado, que pidió no ser identificado, dijo que rápidamente descartó el caso después de sospechar que algo andaba mal.

Del Águila no ha estado disponible para hacer comentarios. Los registros judiciales muestran que tiene al menos una demanda previa por lesiones personales que se resolvió fuera de los tribunales. Según su denuncia, se lesionó cuando se cayó en un supermercado “Key Food” en Randall Avenue, también en El Bronx, el 24 de marzo de 2017.

La semana pasada Catherine Seemer, enfermera de Nueva York que estafó a un programa federal de condonación de préstamos para personas con discapacidades por $11,2 millones de dólares, fue sentenciada a cinco años de prisión tras admitir su crimen. Además deberá devolver el dinero que se embolsilló.

En 2023 una enfermera se declaró culpable de fraude y lavado de dinero al recaudar $1,5 millones de dólares vendiendo tarjetas de vacunas falsas durante la pandemia de COVID-19 en Long Island (NY).

En otro caso similar, en diciembre trascendió que un asilo de ancianos en Nueva Jersey supuestamente había estafado a Medicaid por millones de dólares, según dijeron funcionarios estatales en un informe mordaz de 52 páginas.

En noviembre el ex agente NYPD Jason Rodríguez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y estafar a inversores por millones de dólares diciéndoles que había dejado la fuerza policial debido a su éxito en los mercados de divisas globales.

En octubre Juan Vélez, ex banquero personal de Citibank en Manhattan (NYC), admitió que le robó $166,000 dólares a un anciano con demencia y utilizó parte del dinero para comprarse una motocicleta Harley-Davidson.

También en marzo una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

En febrero de 2024 otro hispano fue arrestado por supuestamente afirmar falsa y repetidamente que era el dueño del “The New Yorker”, hotel icónico abierto en 1930 en Midtown Manhattan.