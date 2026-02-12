IRS compartió por error al DHS información confidencial de contribuyentes

LOS ÁNGELES- El Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió indebidamente información fiscal confidencial de miles de contribuyentes con agentes de inmigración, lo que vulnera las protecciones legales de confidencialidad de datos, según informó el Washington Post.

Al menos tres fuentes familiarizadas con la situación dijeron al periódico que el IRS divulgó por error información privada de miles de contribuyentes cuando compartió los datos requeridos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ubicar a inmigrantes indocumentados.

En abril del año pasado, el IRS había acordado entregar datos confidenciales sobre personas que enfrentan órdenes de deportación y que están bajo investigación criminal federal, incluyendo el delito de no abandonar el país.

La estrategia para avanzar las deportaciones masivas prometidas por el presidente Donald Trump fue demandada en varios tribunales, que obligaron al IRS a detener su colaboración.

El DHS había solicitado las direcciones de 1.2 millones de personas. La agencia tributaria compartió los datos de cerca de 47,000 personas, según los registros judiciales.

El IRS confirmó el informe del diario capitalino este miércoles en una presentación judicial relacionada con una querella legal presentada contra el acuerdo.

Dottie Romo, directora de riesgos y control de la agencia tributaria, escribió en una declaración jurada presentada a un tribunal que el IRS entregó información confidencial de contribuyentes a pesar de que el DHS no proporcionó datos suficientes para identificarlos, de acuerdo a información citada por el rotativo.

La legislación estadounidense impone límites estrictos a la divulgación de información fiscal, que incluyen barreras al intercambio de datos dentro del gobierno federal.

Durante años, los inmigrantes indocumentados han pagado impuestos con garantías del gobierno federal de que al hacerlo no se convertirían en blanco de las autoridades migratorias.

El IRS notificó el error al DHS, el pasado 23 de enero, para comenzar a tomar medidas para “prevenir la divulgación o difusión, y para asegurar la eliminación adecuada”, de cualquier dato proporcionado a las autoridades migratorias.

Sigue leyendo:

Segunda jueza federal frena intercambio de datos de contribuyentes entre el IRS y ICE para arrestar a migrantes

IRS ha entregado información a ICE de más de 40,000 personas; la sacaron de declaraciones de impuestos

Jueza frena intento del gobierno de Trump de usar datos fiscales para deportaciones

ICE tendrá acceso a los datos personales de los beneficiarios de Medicaid

