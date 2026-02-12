La gelatina viral para perder grasa: Sin azúcar, alta en proteína y súper saciante

El consumo de proteínas es uno de los mejores aliados para perder peso. Más allá de los suplementos,suplementos hay formas de incorporar proteína real a la dieta diaria, como este snack a base de gelatina, yogurt y chía.

Preparar esta delicia es sumamente sencillo y no te tomará más de 15 minutos de trabajo activo. Luego se lleva al refrigerador para enfriar, y ya tienes listo un snack saciante y alto en proteínas.

Puede dividir la preparación en varias porciones para que las disfrutes durante la semana. Según las expertas en nutrición funcional, el secreto de su éxito es que logra ser saciante gracias a la combinación estratégica de la fibra de la chía y la proteína del yogur griego, ayudándote a mantener tus niveles de energía estables sin picos de glucosa.

Receta fácil, deliciosa y rica en proteínas

La receta original es de Ame Moreno, una creadora de recetas saludables conocida en redes sociales por la practicidad de los platillos funcionales y deliciosos.

Ingredientes

236 g de fresas frescas (aproximadamente 9 piezas grandes).

(aproximadamente 9 piezas grandes). 2 tazas de yogur griego natural sin azúcar (el rey de la proteína).

sin azúcar (el rey de la proteína). 2 sobres de grenetina sin sabor (14 g en total).

(14 g en total). ½ taza de agua fría para hidratar la grenetina.

para hidratar la grenetina. 2 cucharadas de semillas de chía (20 g) previamente hidratadas en ½ taza de agua.

(20 g) previamente hidratadas en ½ taza de agua. Endulzante al gusto (opcional, puedes usar estevia o fruto del monje).

(opcional, puedes usar estevia o fruto del monje). 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso para hacer el snack saludable

Comienza por preparar tus agentes de textura para lograr esa consistencia perfecta. En un recipiente pequeño, mezcla las semillas de chía con media taza de agua y deja reposar por unos 10 minutos hasta que se forme ese gel natural conocido como mucílago, el cual es una joya para tu tránsito intestinal. Al mismo tiempo, hidrata la grenetina en la otra media taza de agua fría; una vez que se torne sólida, llévala al microondas por unos 30 segundos hasta que esté líquida y sin grumos.

Para la base cremosa, utiliza tu licuadora para procesar las fresas frescas junto con el yogur griego, el endulzante de tu elección y el toque de vainilla. Busca una mezcla homogénea y vibrante. Una vez lista, incorpora la grenetina líquida (asegurándote de que esté a temperatura ambiente para evitar choques térmicos) y procesa unos segundos más para que todo quede perfectamente integrado.

Finalmente, transfiere la mezcla de yogur y fresa a un recipiente y añade manualmente la chía hidratada, revolviendo con suavidad para que las semillas se distribuyan de forma equitativa. Vierte el resultado en moldes individuales de aproximadamente 150 ml y lleva a refrigeración, idealmente durante toda la noche. El resultado será un snack saludable, sin azúcar y delicioso listo para disfrutar en cualquier momento del día.

