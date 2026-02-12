Lo primero que olvida una persona con Alzheimer justo antes de ser diagnosticada

Los expertos en neurología han identificado un tipo de pérdida de memoria específica que podría la señal más temprana del Alzheimer. De hecho, suele aparecer antes de que la enfermedad sea diagnosticada.

Olvidar dónde quedaron las llaves o el nombre de un conocido lejano es algo habitual y, en la mayoría de los casos, no representa un problema de salud. Incluso, el estrés, la falta de sueño o el envejecimiento normal pueden explicar esos descuidos.

En este sentido, el signo se basa en la alteración de la memoria episódica reciente.

Lo primero que olvida una persona con Alzheimer

Contrario a las creencias populares, lo primero que suele olvidarse no son los recuerdos de la infancia ni los rostros de familiares cercanos, sino los episodios o hechos más cercanos de lo que crees.

La memoria episódica es la capacidad de recordar hechos concretos que ocurrieron en un momento y lugar determinados. En las etapas iniciales del Alzheimer, la persona comienza a tener dificultad para retener información nueva. Puede olvidar por completo una conversación sostenida horas antes, no recordar qué comió el día anterior o repetir una pregunta varias veces porque no logra fijar la respuesta en su memoria.

Según especialistas, esto ocurre porque el hipocampo, una estructura cerebral clave para la formación de nuevos recuerdos, es una de las primeras zonas afectadas por la enfermedad. Cuando esta región comienza a deteriorarse, la consolidación de información reciente se vuelve inestable.

Además de la pérdida de memoria episódica reciente, pueden aparecer señales como desorientación espacial en lugares conocidos. No se trata de perderse en una ciudad nueva, sino de experimentar confusión momentánea en calles habituales o rutas cotidianas.

Antes del diagnóstico de Alzheimer, una persona podría olvidar qué cenó la noche anterior o repetir la misma pregunta varias veces. Crédito: LightField Studios | Shutterstock

Cómo diferenciar un olvido normal de una señal de alerta

La diferencia clave está en la frecuencia y el impacto en la vida diaria. Un olvido ocasional, como no recordar un nombre de inmediato pero hacerlo más tarde, suele ser normal. En cambio, repetir la misma pregunta varias veces en pocos minutos o no recordar eventos completos del día anterior puede ser motivo de consulta médica.

Los especialistas recomiendan acudir a evaluación neurológica cuando los cambios comienzan a interferir con la rutina. Asimismo, recuerdan que un diagnóstico temprano no solo ayuda a descartar otras causas tratables, sino que permite implementar estrategias para preservar la autonomía el mayor tiempo posible.

