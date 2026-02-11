Síntomas del cáncer colorrectal: la enfermedad que se cobró la vida de Van Der Beek

Este miércoles 11 de febrero de 2026, el actor James Van Der Beek, conocido mundialmente por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras una batalla prolongada contra un cáncer colorrectal.

Más allá de su carrera en televisión y cine, su lucha contra esta enfermedad —que compartió públicamente en 2024 para concienciar sobre la importancia de las revisiones médicas— pone de relieve algo que muchos especialistas advierten: el cáncer de colon puede pasar años sin síntomas claros, y su detección temprana salva vidas.

El artista venía luchando contra una grave enfermedad desde hacía más de dos años: un cáncer colorrectal. Crédito: Andy Kropa | AP

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal (que incluye al cáncer de colon y recto) se desarrolla cuando células del revestimiento interno del colon o el recto crecen de forma descontrolada. Es uno de los tipos de cáncer más diagnosticados en Estados Unidos y, a menudo, no presenta síntomas en etapas tempranas.

Según el National Cancer Institute (NCI) y la American Cancer Society, el cáncer de colon es una de las principales causas de muerte por cáncer, pero también es uno de los que mejor pronóstico tiene si se detecta y trata a tiempo.

Síntomas frecuentes que no hay que ignorar

Aunque muchas personas no presentan molestias al inicio, estos son algunos de los signos que los médicos recomiendan consultar cuanto antes:

Sangre en las heces o heces oscuras.

Cambios persistentes en los hábitos intestinales (diarrea o estreñimiento).

Dolor abdominal que no mejora.

Pérdida de peso inexplicada.

Fatiga o debilidad constantes.

La American Cancer Society destaca que la presencia de uno o varios de estos síntomas no siempre indica cáncer, pero debe impulsar una evaluación médica.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

Personas de 45 años o más (el riesgo aumenta con la edad).

Antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

Enfermedad inflamatoria intestinal.

Dieta alta en carnes rojas procesadas.

Sedentarismo y obesidad.

Tabaquismo.

Diabetes.

El CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recomienda iniciar evaluaciones preventivas desde los 45 años incluso sin síntomas, y antes si hay factores de riesgo.

Detección temprana: colonoscopía y pruebas alternas

La herramienta más efectiva para detectar el cáncer colorrectal en etapas tempranas es la colonoscopía, que permite observar el colon completo y retirar pólipos que podrían volverse malignos si no se tratan.

Otras pruebas incluyen:

Prueba de sangre oculta en heces (FOBT).

Pruebas de ADN en heces.

Sigmoidoscopia.

Un diagnóstico temprano puede detener el cáncer antes de que se propague, o permitir tratamientos más efectivos y con mejores resultados.

El llamado a la prevención tras la muerte de Van Der Beek

En las semanas previas a su fallecimiento, Van Der Beek compartió mensajes pidiendo a sus seguidores que no posterguen sus chequeos médicos y que aprovechen las oportunidades de detección temprana, especialmente si notan cambios persistentes en su cuerpo.

Su historia, triste pero también inspiradora, recuerda que incluso personas que parecen estar en buena forma pueden verse afectadas por esta enfermedad y que la prevención y los controles regulares son fundamentales.

