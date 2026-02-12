Mercado laboral en EE.UU.: menos reclamos por desempleo, pero ¿realmente está mejor la economía?

El mercado laboral en Estados Unidos envió una señal aparentemente positiva esta semana: las solicitudes de beneficios por desempleo bajaron a 227,000, un nivel considerado saludable por los economistas, mientras que el reporte mensual publicado este miércoles mostró la creación de 130,000 nuevos empleos.

A primera vista, los datos sugieren estabilidad. Sin embargo, las revisiones a cifras anteriores y el ritmo más lento de crecimiento en 2024 y 2025 abren una pregunta clave: ¿realmente la economía está más fuerte o solo se está manteniendo a flote?

📉 Menos reclamos por desempleo: ¿qué significa?

Cuando bajan las solicitudes de seguro de desempleo, generalmente es señal de que:

Hay menos despidos masivos

Las empresas mantienen contrataciones estables

El mercado laboral no está entrando en crisis

El nivel actual de reclamos se mantiene en un rango que históricamente indica mercado sólido, lejos de escenarios de recesión como los vistos en 2020.

Para trabajadores latinos en EE.UU., especialmente en sectores como construcción, servicios, transporte y hospitalidad, esto sugiere que no hay riesgo de alguna ola inmediata de despidos generalizados. Sin embargo, esta estabilidad no significa crecimiento acelerado.

📊 Creación de empleo: crecimiento moderado

Mientras que el reporte de los 130,000 nuevos empleos indica que la economía se mantiene en expansión, pero el ritmo es menor comparado con años posteriores a la pandemia.

También, las revisiones oficiales muestran que el crecimiento en 2024 fue más débil de lo estimado originalmente. Esto indica que:

El mercado laboral no está en auge

Las empresas son más cautelosas al contratar

Se están abriendo vacantes, pero a un ritmo más lento

Un crecimiento más moderado también puede indicar que la competencia por ciertos puestos aumente, especialmente en áreas administrativas y corporativas.

💵 ¿Qué pasa con los salarios?

Otro punto clave es el crecimiento salarial. Si bien los sueldos han seguido aumentando, el ritmo se ha desacelerado.

Eso puede tener dos efectos:

Reduce presiones inflacionarias Limita el poder adquisitivo si los precios siguen altos en vivienda, seguros o alimentos.

Para muchas familias, la sensación económica está más influida por lo que reciben como salario cada mes que de los titulares sobre empleo.

🏥 Sectores que están contratando

Algunos sectores siguen mostrando mayor dinamismo son:

Salud y asistencia social

Servicios locales

Construcción en ciertas regiones

En contraste, tecnología y algunos segmentos corporativos han mostrado ajustes más frecuentes en los últimos meses.

En este contexto, si estás considerando cambiar de empleo, los expertos recomiendan:

No renunciar sin tener alguna oferta firmada

Negociar salario con base en habilidades demandadas

Evaluar estabilidad del sector antes de moverte

Revisar beneficios como seguro médico y estabilidad contractual

🧾 ¿Y qué pasa si pierdes tu empleo?

Aunque el mercado no muestra señales de crisis, siempre es recomendable estar preparado:

Verifica si calificas para seguro de desempleo en tu estado

en tu estado Mantén actualizado tu currículum

Reduce gastos variables si percibes incertidumbre

si percibes incertidumbre Considera fortalecer tu fondo de emergencia (idealmente 3 a 6 meses de gastos)

(idealmente 3 a 6 meses de gastos)

En un mercado estable pero lento, la prevención financiera cobra más importancia.

🔎 Entonces… ¿está mejor la economía?

La respuesta corta: está estable, pero con señales de enfriamiento gradual. Los reclamos bajos indican que no hay pánico laboral. Sin embargo, el crecimiento moderado, las revisiones a la baja y el enfriamiento salarial muestran que la economía avanza con cautela. No es un escenario de crisis, pero tampoco uno de expansión acelerada.

❓ FAQ

¿227,000 reclamos por desempleo es alto o bajo?

Es un nivel considerado saludable y consistente con un mercado laboral estable.

¿130,000 empleos nuevos es suficiente?

Sí mantiene crecimiento, pero es un ritmo más moderado que en años anteriores.

¿Se avecina una recesión?

Los datos actuales no apuntan a una recesión inmediata, pero el crecimiento es más lento.

¿Es buen momento para buscar empleo?

Depende del sector. Salud y servicios muestran mayor estabilidad que áreas tecnológicas o corporativas.

Conclusión

El mercado laboral en 2026 no está en crisis, pero tampoco vive un boom. Las cifras recientes muestran estabilidad, aunque con señales de enfriamiento.

Para los trabajadores y familias en EE.UU., el mensaje es claro: mantener estabilidad laboral, evitar deudas innecesarias y fortalecer el ahorro preventivo puede marcar la diferencia si la economía pierde impulso en los próximos meses.

Sigue leyendo:

– Qué revisar antes de aceptar trabajos freelance por internet

– 10 trabajos extra que pueden aumentar tus ingresos en Estados Unidos

– Cuánto cuesta el childcare en EE.UU. y por qué ya supera el presupuesto de muchas familias



