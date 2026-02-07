Consumidores en EE.UU. cerraron 2025 con gasto sólido, según Bank of America

El gasto de los consumidores en Estados Unidos mostró fortaleza al cierre de 2025, impulsado por un mercado laboral relativamente estable y aumentos salariales en algunos sectores. Sin embargo, el crecimiento del consumo no fue uniforme entre todos los hogares, de acuerdo con un análisis reciente del Bank of America Institute.

El reporte señala que el gasto total por hogar registró un aumento anual moderado durante los últimos meses del año pasado, reflejando que, pese a la inflación y el aumento del costo de vida, millones de consumidores continuaron gastando en bienes y servicios esenciales.

¿Cómo se comportó el gasto de los consumidores?

El informe, basado en el análisis de millones de transacciones con tarjetas y cuentas bancarias, muestra que los hogares de ingresos altos registraron un crecimiento más sólido en su gasto, mientras que las familias con ingresos más bajos enfrentaron mayores presiones económicas.

Los especialistas describen este comportamiento como una “recuperación en forma de K”, donde algunos segmentos económicos avanzan más rápido que otros.

¿Qué están comprando más los estadounidenses?

El análisis identifica que los consumidores continúan destinando una parte importante de su presupuesto a:

Vivienda y servicios del hogar , que siguen representando el gasto más elevado

, que siguen representando el gasto más elevado Alimentos y productos básicos , impulsados por el costo acumulado de la inflación

, impulsados por el costo acumulado de la inflación Viajes y entretenimiento , que han mostrado crecimiento en sectores con mayor capacidad de gasto

, que han mostrado crecimiento en sectores con mayor capacidad de gasto Servicios personales y salud, que han mantenido una demanda constante

El reporte también indica que muchos consumidores han adoptado hábitos de compra más cuidadosos, buscando promociones, descuentos o productos más económicos.

El papel del mercado laboral en el consumo

Uno de los factores que ha permitido mantener el gasto es la estabilidad del empleo en Estados Unidos. Aunque el crecimiento económico ha mostrado variaciones, los niveles de desempleo han permanecido relativamente bajos, lo que ayuda a sostener el poder adquisitivo de millones de trabajadores.

El Bank of America Institute señala que el aumento gradual de salarios en algunos sectores ha contribuido a que los consumidores continúen gastando, aunque advierte que el ritmo de crecimiento salarial no ha sido igual para todos los grupos.

¿Cómo podrían influir los reembolsos fiscales en 2026?

El informe destaca que los reembolsos de impuestos del IRS podrían convertirse en un factor clave para el gasto durante los primeros meses de 2026. Históricamente, muchas familias utilizan este dinero para cubrir deudas, realizar compras importantes o reforzar su ahorro.

Especialistas consideran que, si el mercado laboral se mantiene estable, los reembolsos fiscales podrían impulsar el consumo en sectores como comercio minorista, alimentos y servicios.

¿Por qué los consumidores siguen siendo cautelosos?

A pesar del crecimiento del gasto, el reporte señala que muchos hogares continúan mostrando preocupación por el costo de vida y la inflación. Esto ha provocado que los consumidores ajusten sus hábitos financieros, priorizando gastos esenciales y evitando compras innecesarias.

Entre las principales tendencias detectadas destacan:

Mayor comparación de precios antes de comprar

antes de comprar Reducción de gastos discrecionales

discrecionales Incremento en el uso de promociones y programas de recompensas

y programas de recompensas Mayor interés en ahorro y pago de deudas

¿Qué se espera para el comportamiento del consumo en 2026?

Economistas consideran que el gasto del consumidor seguirá siendo uno de los motores principales de la economía estadounidense, aunque su crecimiento dependerá de factores como inflación, empleo, tasas de interés y confianza del consumidor.

El Bank of America Institute advierte que, aunque el consumo se mantiene resiliente, el entorno económico sigue presentando retos que podrían influir en el comportamiento de los hogares durante el año.

FAQ sobre gasto del consumidor en EE.UU.

¿Por qué el gasto del consumidor es importante para la economía?

Porque representa una gran parte del crecimiento económico en Estados Unidos.

¿Todos los hogares están gastando más?

No. El crecimiento del consumo ha sido mayor en hogares con ingresos altos.

¿Los reembolsos fiscales realmente impulsan el consumo?

Sí. Muchas familias utilizan ese dinero para pagar deudas o realizar compras importantes.

¿La inflación sigue afectando el gasto?

Sí. Aunque se ha desacelerado, el costo de vida sigue siendo un factor relevante.

Conclusión

El gasto del consumidor en Estados Unidos mostró resiliencia al cierre de 2025, impulsado por el empleo y el crecimiento salarial en algunos sectores.

Sin embargo, la diferencia entre niveles de ingresos y el impacto del costo de vida continúan marcando el comportamiento del consumo. Los reembolsos fiscales y la evolución de la inflación serán factores clave para definir el panorama económico durante 2026.

