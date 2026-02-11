Cambios fiscales en 2026 generan confusión entre contribuyentes en EE.UU., revela estudio

Aunque millones de estadounidenses saben que este año entran en vigor cambios importantes en la legislación fiscal, la mayoría todavía no comprende cómo estas nuevas reglas impactarán directamente su bolsillo, según un estudio reciente realizado por TaxSlayer en colaboración con Talker Research.

La encuesta, aplicada a 2,000 adultos en todo el país, reveló que el 46% está al tanto de que se están implementando modificaciones tributarias en 2026. Sin embargo, entre quienes dijeron conocer estos cambios, el 56% admitió no tener idea de lo que significan para sus finanzas personales, lo que evidencia una brecha importante entre información general y comprensión real.

El sondeo también mostró que, aunque el 84% afirma prestar atención a las actualizaciones en las leyes fiscales, solo el 55% investiga activamente las nuevas normas. En contraste, el 41% reconoció que investiga poco o nada sobre cómo podrían afectarle estos ajustes, una tendencia que preocupa a expertos financieros ante un entorno económico cada vez más complejo.

Reembolsos más bajos y poco interés en planificar con anticipación

A pesar del potencial impacto de los cambios, el 63% de los encuestados dijo que no planea tomar decisiones financieras anticipadas que podrían resultar beneficiosas, como ajustar inversiones, hacer donaciones significativas o comprar un vehículo eléctrico aprovechando incentivos fiscales.

Esta falta de preparación se refleja en las expectativas sobre el resultado de sus declaraciones. El 52% considera que tanto el monto que pagará en impuestos como su reembolso permanecerán prácticamente sin cambios en comparación con el año pasado.

Lo que sí tienen claro los contribuyentes es lo que harán con su reembolso de impuestos. (Foto: Shutterstock)

No obstante, las percepciones están divididas. El 31% cree que terminará pagando más impuestos y el 16% espera recibir un reembolso menor. Por otro lado, el 17% piensa que pagará menos, mientras que el 31% anticipa un reembolso mayor, lo que muestra un panorama marcado por la incertidumbre.

En cuanto al calendario de presentación, el 39% planea declarar sus impuestos con anticipación, mientras que el 58% espera hacerlo justo antes de la fecha límite del 15 de abril. El año pasado, el 43% presentó su declaración temprano y el 54% lo hizo a tiempo.

Entre quienes optan por declarar antes, las razones se mantienen constantes: el 60% quiere recibir su reembolso lo más pronto posible y el 46% busca evitar el estrés de presentar documentos bajo presión.

En promedio, los estadounidenses esperan un reembolso de $1,662 dólares este año, ligeramente inferior al promedio de $1,700 registrado en 2025. Del 80% que recibió un reembolso el año pasado, el 44% dijo haberse sorprendido por la cantidad, mientras que el 31% recordó sentirse decepcionado.

De cara a esta temporada fiscal, el 55% cree que su reembolso será similar al del año anterior. Sin embargo, el 18% espera recibir más dinero y el 16% anticipa un monto menor, lo que refuerza la sensación de imprevisibilidad entre los contribuyentes.

Más allá de las cifras, el estudio revela una realidad contundente: la mayoría de las personas planea usar su reembolso para cubrir necesidades básicas, no gastos de lujo. El 57% afirmó que destinará ese dinero a gastos esenciales, frente a solo el 8% que planea usarlo en compras no prioritarias.

Aunque esta dependencia del reembolso ha disminuido respecto al año pasado, cuando el 77% dijo necesitar ese dinero para cubrir gastos fundamentales, sigue siendo un reflejo del impacto del alto costo de vida en los hogares estadounidenses.

Entre quienes planean usar su reembolso para necesidades primarias, el 54% lo destinará a alimentos y artículos de primera necesidad, el 53% a alquiler y servicios públicos, el 37% al pago de deudas de tarjetas de crédito, el 29% a ahorros, el 28% a cuentas corrientes y el 24% a reparaciones del hogar.

Especialistas recomiendan informarse con anticipación sobre las nuevas reglas fiscales y, de ser posible, buscar asesoría profesional para entender cómo los cambios pueden afectar ingresos, deducciones y créditos disponibles.

Mientras las leyes tributarias continúan evolucionando, el estudio deja claro que una gran parte de los estadounidenses enfrenta la temporada de impuestos con más dudas que certezas, apoyándose en reembolsos cada vez más ajustados para equilibrar presupuestos familiares ya presionados por la inflación y los gastos cotidianos.

Sigue leyendo:

* Temporada de impuestos 2026: estas personas podrían recibir su reembolso antes

* IRS confirma fechas clave para reembolsos de impuestos 2026: cuándo llega tu dinero y cómo evitar retrasos

* Reembolso de impuestos 2026: quiénes recibirán más dinero este año y cómo revisar si calificas