Cuánto gasta el jubilado promedio en casa, comida y demás

La etapa de jubilación suele asociarse con descanso y mayor libertad de tiempo, pero también implica una nueva estructura de gastos mensuales que puede definir cuánto rinden realmente los ahorros acumulados.

Conocer en qué se va el dinero después de los 65 años es clave para evitar sorpresas y planear con mayor precisión el retiro.

Diversos análisis de consumo en adultos mayores en Estados Unidos muestran que, aunque los estilos de vida varían, existen patrones claros en la distribución del presupuesto.

Los gastos se reparten entre necesidades básicas, salud, movilidad y rubros que buscan mantener la calidad de vida, como entretenimiento o apoyo económico a familiares.

Estas son las categorías más representativas de gasto mensual promedio.

Ropa y servicios personales

En el apartado de ropa y servicios personales, el gasto ronda los $110 mensuales. Aunque la necesidad de vestimenta laboral desaparece, las compras no se eliminan por completo.

Aquí se incluyen zapatos, ajustes de prendas y reemplazos ocasionales.

Muchos jubilados priorizan comodidad y durabilidad, lo que puede elevar ligeramente el costo unitario, aunque en general es un rubro que tiende a reducirse frente a los años de trabajo activo.

Entretenimiento

El entretenimiento ocupa un promedio de $248 al mes.

Este monto cubre plataformas de streaming, libros, pasatiempos, salidas culturales o pequeños viajes.

Paradójicamente, disponer de más tiempo libre puede incrementar el gasto en esta categoría.

Sin embargo, también es una de las más flexibles, ya que existen alternativas gratuitas o de bajo costo como bibliotecas públicas, centros comunitarios y clubes locales.

Contribuciones en efectivo

Otro punto que sorprende es el de contribuciones en efectivo, con un promedio de $268 mensuales.

Aquí se agrupan regalos, donaciones a organizaciones religiosas o benéficas y apoyos a hijos o nietos.

Para muchos jubilados este gasto tiene un valor emocional importante, aunque especialistas suelen recomendar fijar límites para que la generosidad no termine afectando la estabilidad financiera.

Seguros

Los seguros representan alrededor de $281 al mes.

Aun después de retirarse, continúan los pagos de pólizas de vivienda o renta, automóviles y coberturas médicas complementarias al Medicare.

Estos costos suelen aumentar gradualmente con el tiempo, por lo que revisar contratos y comparar opciones puede generar ahorros significativos.

Alimentos

En alimentos, el gasto promedio mensual asciende a $661. Esta cifra incluye tanto compras de supermercado como comidas fuera de casa.

Factores como condiciones de salud, dietas específicas y hábitos sociales influyen directamente.

Aunque es un rubro difícil de reducir sin afectar bienestar, la planificación de menús y listas de compra ayuda a mantener control.

Atención médica

La atención médica se ubica ligeramente por encima, con un promedio de $688 mensuales.

A pesar de contar con Medicare, muchos jubilados deben cubrir medicamentos, copagos, atención dental, óptica y tratamientos no completamente incluidos.

Es uno de los apartados que más preocupa debido a que tiende a crecer con la edad y resulta complicado de prever con exactitud.

Transporte

El transporte representa cerca de $774 al mes. Para la mayoría significa mantener un automóvil: gasolina, mantenimiento, seguros e incluso pagos pendientes.

Aunque ya no existe el traslado diario al trabajo, citas médicas, visitas familiares y diligencias mantienen activo este gasto.

Reducir vehículos en el hogar o elegir modelos más eficientes puede marcar diferencia.

Vivienda

Finalmente, la vivienda es, por amplio margen, el gasto más alto, con un promedio de $1,839 mensuales.

Aquí se incluyen renta o hipoteca, impuestos prediales, seguros, servicios y mantenimiento.

Incluso quienes ya liquidaron su casa enfrentan costos constantes por reparaciones y aumentos en impuestos o primas de seguro.

Es también la categoría con mayor potencial de ajuste, ya sea mediante mudanzas, reducción de tamaño de vivienda o cambio de ciudad hacia zonas más económicas.

