Tom Homan anuncia el fin de operación ‘Metro Surge’ en Minnesota

El funcionario afirmó durante una rueda de prensa que el proceso de reducción de tropas ya se está efectuando dentro del estado

El operativo llegó a tener alrededor de 2,700 efectivos.

El operativo llegó a tener alrededor de 2,700 efectivos. Crédito: Scott McFetridge | AP

Avatar de Jerald Jiménez

Por  Jerald Jiménez

El zar fronterizo Tom Homan, anunció este jueves que el aumento despliegue extraordinario de oficiales de inmigración en el estado de Minnesota está llegando a su fin y afirmó que el plan de retiro contempla una disminución progresiva de los efectivos federales durante el transcurso de la próxima semana.

“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación de aumento de tropas concluya”, declaró Homan durante una conferencia de prensa en Minneapolis.

Noticia en desarrollo

