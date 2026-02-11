Los cambios radicales de Trump en inmigración: persecución y bloqueo legal (podcast)

El segundo periodo de gobierno del presidente Donald Trump está marcado un plan de persecución de inmigrantes indocumentados, con violaciones al debido proceso, además de ajustes legales que superan incluso todo el primer periodo de administración.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

En un trabajo conjunto, ProPublica y The Texas Tribune analizaron cómo se desarrolló la ofensiva migratoria del gobierno de Trump para expulsar a inmigrantes en todo el país.

“Recopilamos datos que el gobierno no proporcionó o no rastreó, incluyendo cuántos ciudadanos estadounidenses habían sido detenidos por agentes de inmigración”, indica el reporte.

La actual administración ha implementado violentas operaciones en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y otras ciudades, además de enviar a El Salvador a inmigrantes o a la prisión de Guantánamo.

“Después de que la administración Trump trasladara a más de 230 hombres a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, colaboramos con periodistas venezolanos para recopilar registros e información exclusiva del gobierno estadounidense”, indica el informe.

Además, de los cambios en operaciones migratorias, el reporte destaca cómo la administración insiste en que está deteniendo a “lo peor de lo peor”, pero incluso los reportes oficiales indican lo contrario.

Perla Trevizo, reportera de ProPublica, ahonda en el podcast ‘El Diario Sin Límites’ sobre la política migratoria de la administración Trump.

>> ¿Cuál es el cambio más significativo de la administración Trump en materia migratoria hasta el momento?

>> ¿Todas las personas detenidas son “criminales”, como acusa el gobierno?

>> ¿Qué pasa con las personas enviadas a otros países, como El Salvador?

