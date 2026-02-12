Tori Spelling admite que es una acumuladora compulsiva

Durante el verano del 2024, Tori Spelling se mudó a una nueva residencia en California tras pasar meses en el limbo y de especulaciones sobre desastres causados en otras propiedades. Ahora, la actriz ha revelado en su podcast que es una acumuladora compulsiva y cuenta detalles sobre el estado en el que se encuentra su casa.

Spelling habló sobre el tema porque la copresentadora del podcast, Amy Sugarman, dijo que sus recurrentes enfermedades podrían tener que ver con el estado de su hogar. “Puedes ver la estructura aquí; las estanterías podrían ser realmente bonitas, la sala podría ser realmente bonita. Tienes cosas preciosas”, dijo Sugarman.

Hay que recordar que hace unos años Spelling quedó sin hogar al tener que abandonar la casa en la que vivía por una infección de moho que estaba afectando su salud y la de su familia.

La actriz, siempre recordada por ser parte del elenco de ‘Beverly Hills, 90210’, respondió: “Estoy al borde del acaparamiento, no voy a mentir”.

Días después, algunas cámaras de medios de comunicación visitaron la propiedad para ver el estado de su fachada. ‘New York Post’ compartió algunas de estas fotos en las que se ve un desastre junto en el patio delantero. Se puede ver basura, un todoterreno, una scooter, un coche para niños motorizado y algo cubierto con una lona.

El actual hogar de Spelling está ubicado en Calabasas, California, y se asegura que la casa principal tiene una extensión de 3,100 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Según ‘Page Six’, la actriz paga una cuota mensual de $12,000 dólares. El alquilar la casa fue un avance para el estilo de vida de Spelling y de sus hijos, pues durante meses llegó a vivir por día en un hotel de carretera y en una casa rodante.

