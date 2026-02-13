¿Cómo estará el clima en San Valentín en Nueva York?

Febrero en Nueva York rara vez concede tregua. El frío se siente desde que sales de casa por la mañana hasta que vuelves tarde en la noche tras el trabajo, un turno extra o una cita improvisada en Queens, El Bronx o el Alto Manhattan. Y este Día de San Valentín no será la excepción para quienes viven, estudian o trabajan en la ciudad.

La buena noticia es que el panorama será mucho más calmado que el del fin de semana anterior. No se esperan tormentas invernales fuertes ni nevadas intensas, algo que trae alivio a miles de neoyorquinos hispanos que ya tienen reservaciones, boletos para un show en Midtown o simplemente planean salir a cenar.

De acuerdo con proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el área metropolitana vivirá un fin de semana de invierno clásico: frío constante, condiciones relativamente estables el sábado y un aumento de nubosidad con posible lluvia ligera el domingo.

En una fecha como el 14 de febrero, cuando muchos optan por una caminata rápida en Central Park, una foto de rigor en Times Square o un paseo por el emblemático Puente de Brooklyn, el clima termina definiendo si te animas a salir o prefieres quedarte en casa con una videollamada y café caliente.

Sábado 14 de febrero: frío, pero mayormente estable

El Día de San Valentín estará marcado por temperaturas típicas de febrero. No se anticipan grandes temporales, lo que facilita los planes para quienes tienen cenas reservadas o desean aprovechar descuentos de última hora en tiendas de Manhattan.

En términos sencillos, será un día frío pero manejable. Se espera una temperatura máxima cercana a los 41°F (alrededor de 5°C) y una mínima bajo cero, cerca de 27°F (-3°C) durante la madrugada. La sensación térmica podría ser algo más baja por una brisa ligera del noroeste, especialmente en la mañana y ya entrada la noche.

Estos valores entran dentro del rango promedio de febrero en la ciudad, cuando las temperaturas suelen moverse entre 26°F y 37°F (-3°C a 3°C). La ausencia de precipitaciones importantes durante el sábado favorecerá actividades breves al aire libre, aunque nadie escapa del abrigo grueso.

El domingo traerá un cambio gradual en las condiciones climáticas. Se prevé un aumento de nubosidad desde temprano, con temperaturas alrededor de 32°F (0°C) por la mañana y un máximo cercano a 45°F (7°C) durante la tarde.

Aunque no se pronostican tormentas severas, existe la posibilidad de lluvias ligeras y, hacia la noche, podría aparecer nieve débil o una mezcla invernal. Esto podría complicar algunos desplazamientos nocturnos, sobre todo para quienes dependen del transporte público o caminan varios bloques para llegar a casa.

Planes de San Valentín con abrigo incluido

Para muchos neoyorquinos hispanos, el 14 de febrero implica cenas en el barrio, salidas rápidas después del turno o encuentros improvisados. Este año, el clima permitirá celebrar siempre que se tomen precauciones básicas.

Especialistas recomiendan:

* Usar capas: abrigo grueso, gorro y guantes marcarán la diferencia.

* Considerar el viento, que puede intensificar la sensación de frío.

* Manejar con precaución ante la posible humedad o nieve ligera al final del día.

Si algo queda claro es que este fin de semana no traerá sorpresas mayores. El frío estará presente de principio a fin, pero la estabilidad del sábado ofrece una ventana perfecta para celebrar el amor, o la amistad, en la Gran Manzana, siempre con el abrigo como accesorio imprescindible.

Sigue leyendo:

* Frío extremo podría reducir la población de ratas en Nueva York: expertos prevén menos roedores esta primavera

* Nieve tóxica en Nueva York: qué esconden los montículos sucios tras las tormentas invernales

* ¿Por qué se regalan rosas rojas en el Día de San Valentín?