San Valentín impulsa restaurantes en EE.UU.: quiénes son los comensales del 14 de febrero y qué marcas conquistan la cita

El Día de San Valentín sigue siendo uno de los momentos comerciales más relevantes del calendario estadounidense. Más de la mitad de los adultos (54%) afirma celebrar la fecha, y el porcentaje sube a 67% entre quienes mantienen una relación sentimental.

Pero el dato que más interesa a la industria restaurantera es otro: 47% de los celebrantes sale a cenar, convirtiendo al 14 de febrero en una jornada de alto tráfico y alto ticket promedio para bares y restaurantes en todo el país.

Este segmento, conocido como Valentine’s diners (comensales de San Valentín), no solo representa una ola estacional de consumo. También refleja hábitos, poder adquisitivo y lealtad a marcas que se extienden durante todo el año. Entender quiénes son y cómo se comportan permite a las cadenas y negocios independientes afinar estrategias, desde menús especiales hasta campañas digitales diseñadas para captar parejas, amigos e incluso consumidores solteros que deciden marcar la fecha con una comida fuera de casa.

Millennials al frente y mayor poder adquisitivo

Aunque la edad promedio de quienes salen a comer en San Valentín no difiere drásticamente de quienes celebran sin hacerlo, sí hay matices importantes. Los millennials encabezan el grupo con 37%, frente al 33% entre quienes no salen a restaurantes. La Generación Z representa 26% de los comensales, mientras que la Generación X se mantiene estable en ambos grupos con 21%. Los baby boomers aparecen ligeramente menos entre quienes reservan mesa (14% frente a 16%).

Las diferencias más claras emergen al observar los ingresos. Casi la mitad de los Valentine’s diners pertenece al segmento de ingresos medios (48%), comparado con 40% entre quienes no salen a comer. Los consumidores de ingresos altos también están sobrerrepresentados (13% vs 10%), mientras que los de ingresos bajos pesan más entre los no comensales. En términos simples: quienes salen a cenar el 14 de febrero tienden a tener mayor capacidad de gasto, un factor clave para experiencias premium, vinos, postres especiales y menús de precio fijo.

Clientes frecuentes, no visitantes ocasionales

Otro rasgo distintivo es su relación cotidiana con los restaurantes. 7 de cada 10 comensales de San Valentín afirman comer en restaurantes al menos una vez al mes, frente a 63% de quienes celebran sin salir. La frecuencia semanal también es mayor: 28% contra 23%.

Esto confirma que no se trata de consumidores esporádicos que solo aparecen en fechas especiales. Son clientes activos durante todo el año, más abiertos a probar propuestas nuevas y con mayor afinidad hacia múltiples formatos: desde casual dining hasta restaurantes independientes, cafés y bistrós, buffets e, incluso, fine dining.

Entre los tipos de establecimientos que más atraen a este grupo destacan el casual dining (55%), seguido por restaurantes independientes (40%), cafés o bistrós (24%), buffets (19%) y opciones de alta cocina (16%). Aunque algunas diferencias parecen pequeñas en porcentaje, el análisis estadístico muestra una inclinación consistente hacia experiencias completas de mesa y servicio.

Son las generaciones más jóvenes las que disfrutan de una cena romántica para celebrar San Valentín. (Foto: Shutterstock)

Las cadenas que mejor conectan con el romance (y el apetito)

Para medir qué marcas logran una mayor conexión emocional con este público, analistas de YouGov BrandIndex evaluaron más de 90 cadenas en Estados Unidos y compararon la percepción positiva entre comensales de San Valentín y quienes no salen a cenar.

El resultado revela que varias marcas presentan un “levantamiento” significativo entre quienes celebran fuera de casa. Encabeza la lista Buffalo Wild Wings, con una percepción 11 puntos más alta entre los Valentine’s diners. Le sigue LongHorn Steakhouse, con casi 10 puntos de diferencia, y Chili’s, que registra un aumento de nueve puntos.

En el rango medio destacan Red Robin y Bonefish Grill, mientras que Bahama Breeze logra más que duplicar su percepción positiva entre quienes salen a cenar, pese a tener cifras generales más bajas.

Incluso líderes consolidados del casual dining muestran un empuje notable durante la fecha. Olive Garden eleva su impresión positiva del 44% al 53% entre comensales de San Valentín. También registran sesgos favorables Outback Steakhouse, Cracker Barrel y Cheddar’s Scratch Kitchen.

Más allá del ranking, el mensaje es claro: estas marcas no solo son populares, sino que resuenan de forma desproporcionada con quienes buscan celebrar el 14 de febrero alrededor de una mesa.

Una oportunidad que va más allá del 14 de febrero

Para la industria, el atractivo del Día de San Valentín no radica únicamente en llenar salones durante una noche. Los datos muestran un público económicamente aventajado, más comprometido con el hábito de comer fuera y más receptivo a las marcas. Esto convierte la fecha en una puerta de entrada para construir relaciones duraderas con clientes que pueden regresar en aniversarios, cumpleaños o simples cenas entre semana.

Por eso, muchas cadenas apuestan por menús especiales, promociones limitadas y campañas digitales enfocadas en parejas jóvenes, mientras que restaurantes independientes exploran experiencias más íntimas, maridajes o propuestas gastronómicas exclusivas.

En un contexto donde el consumidor sigue siendo selectivo con su gasto, ganar la ocasión se vuelve tan importante como ofrecer buena comida. El reto ya no es convencer a la gente de salir, los Valentine’s diners lo hacen de forma habitual, sino destacar entre un mar de opciones y transformar una cena romántica en una experiencia memorable.

Al final, San Valentín funciona como un termómetro del comportamiento del consumidor estadounidense: revela quién tiene margen para gastar, qué formatos prefieren y qué marcas logran conectar emocionalmente. Para restaurantes y operadores, entender estas señales puede marcar la diferencia entre una noche fuerte y una estrategia rentable durante todo el año.

Sigue leyendo:

* Se dispara el precio del chocolate en EE.UU. para San Valentín

* Antes de gastar en San Valentín, revisa esto: el error que deja a muchas parejas endeudadas

* De Sudamérica a tu puerta: el largo viaje de las flores que en EE.UU. se regalan por San Valentín