¿El agua mineral daña los riñones? : esto dice la ciencia

La alimentación y la hidratación son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de los riñones y la salud integral. Existe la creencia común de que solo debemos “beber agua”, pero la realidad es más compleja: se trata de ingerir suficientes líquidos y de calidad durante el día. Una de las dudas más recurrentes en la consulta nutricional y en las tendencias de bienestar es: ¿El agua mineral daña los riñones? ¿Cuáles son las bebidas que realmente afectan la función renal?

La evidencia científica actual es contundente: el agua mineral no daña los riñones en personas sanas. Incluso en pacientes con cuadros de litiasis cálcica (cálculos renales), el consumo de ciertas aguas puede aportar efectos protectores. El impacto real depende de tres factores:

El tipo de agua. Su contenido mineral. La situación clínica específica del paciente.

El caso del agua sulfurosa de Varna

Investigadores analizaron los efectos del agua mineral sulfurosa de Varna (Bulgaria) sobre la función renal. Sus conclusiones fueron sumamente positivas:

El potencial curativo de esta agua se manifiesta en una mejoría de los marcadores de función renal y de inflamación. En los estudios se observaron cambios favorables en los niveles de creatinina y en la tasa de filtración glomerular (eGFR), lo que indica que, lejos de deteriorar el órgano, se asocia a parámetros de salud óptimos.

Mineralización, bicarbonato y el riesgo de cálculos

Un ensayo clínico realizado en pacientes formadores de cálculos de oxalato cálcico comparó el agua mineral rica en bicarbonato con el agua simple. Los resultados arrojaron luz sobre sus beneficios:

Aumento de inhibidores: Beber agua mineral rica en bicarbonato incrementó la presencia de magnesio y citrato , sustancias que naturalmente inhiben la formación de piedras.

Beber agua mineral rica en bicarbonato incrementó la presencia de , sustancias que naturalmente inhiben la formación de piedras. Alcalinización urinaria: Produjo un grado moderado de alcalinización en la orina, lo cual es beneficioso para ciertos tipos de litiasis.

Produjo un grado moderado de alcalinización en la orina, lo cual es beneficioso para ciertos tipos de litiasis. Reducción de riesgos: Estudios cruzados de doble ciego confirmaron que el agua bicarbonatada reduce significativamente la sobresaturación de oxalato cálcico, recomendándose para la prevención de cálculos de ácido úrico.

En modelos experimentales, el agua de mar profunda equilibrada en minerales (DSW) ha demostrado reparar lesiones renales gracias a sus niveles balanceados de calcio y magnesio.

Bebidas carbonatadas: El verdadero riesgo no son las burbujas

¿Agua mineral o refresco? No son lo mismo para tus riñones. El verdadero riesgo está en las bebidas de cola y su exceso de ácido fosfórico. Crédito: Shutterstock

Es crucial diferenciar el agua mineral con gas de los refrescos tipo cola. La ciencia epidemiológica es clara en este punto:

Refrescos de cola: El consumo de dos o más colas al día se asocia con un aumento del riesgo de enfermedad renal crónica (aumento de 2.3 veces el riesgo). Composición dañina: El riesgo no proviene de la carbonatación (el gas), sino de ingredientes como el ácido fosfórico y los azúcares añadidos. Agua con gas vs. Refrescos: No se puede extrapolar el riesgo de los refrescos al agua mineral carbonatada, ya que esta última carece de los aditivos químicos que dañan el riñón.

Cosas que debes saber sobre la salud renal

Si bien el agua mineral es segura, existen matices importantes para quienes ya sufren de problemas renales:

Aguas muy alcalinas: Un agua extremadamente rica en bicarbonato puede ser útil para prevenir el oxalato cálcico, pero en algunos casos podría elevar el riesgo de cálculos de fosfato cálcico .

Un agua extremadamente rica en bicarbonato puede ser útil para prevenir el oxalato cálcico, pero en algunos casos podría elevar el riesgo de . Variedad mineral: La composición del agua varía ampliamente según la región geográfica. Es vital revisar las etiquetas y conocer el residuo seco y la carga de sodio.

Es importante tener en cuenta que en individuos con riñones sanos, el consumo habitual de agua mineral (con o sin gas) no está vinculado al daño renal. Al contrario, puede ser una herramienta aliada en la prevención de la litiasis. Como siempre, la clave está en ajustar el tipo de agua a tu perfil clínico particular.

Sigue leyendo: