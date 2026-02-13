Señales sutiles de un derrame cerebral que muchos no reconocen a tiempo

Un derrame cerebral —también llamado ‘ictus’ o stroke en inglés— es una emergencia médica en la que el suministro de sangre al cerebro se interrumpe abruptamente, ya sea por un coágulo o por un sangrado dentro del cráneo. La ciencia lo define así: cuando las células cerebrales dejan de recibir sangre y oxígeno, comienzan a morir en cuestión de minutos, con riesgo de daño permanente o muerte si no se actúa de inmediato.

Aunque muchos conocen las señales clásicas —como debilidad repentina en un lado del cuerpo—, expertos advierten que puede haber signos menos habituales que deberían llamar la atención de todos.

Un episodio cotidiano que encendió las alarmas

Los especialistas en neurología suelen insistir en que no todos los derrames cerebrales comienzan con señales dramáticas o fácilmente reconocibles. En la práctica clínica, existen episodios en los que los síntomas iniciales pueden ser confusos, sutiles o incluso desconcertantes para el propio paciente.

Entre las manifestaciones menos conocidas, médicos y organizaciones dedicadas al estudio del ictus han documentado casos en los que algunas personas experimentan dificultades repentinas para leer, comprender textos o procesar información visual, aun cuando no presentan debilidad muscular ni alteraciones evidentes en el habla.

Algunos síntomas de stroke pueden pasar desapercibidos. Reconocerlos a tiempo puede marcar una diferencia crítica. Crédito: Getty Images

Este tipo de señales, aunque no figuran entre las advertencias más populares, refuerzan una conclusión clave en la medicina moderna: los derrames cerebrales pueden expresarse de formas inesperadas, lo que vuelve fundamental prestar atención a cualquier cambio neurológico súbito.

Señales habituales vs. menos conocidas

Según la Stroke Association, una organización británica que promueve la prevención y el tratamiento del derrame cerebral, y expertos consultados en el Reino Unido y universidades como la de Edimburgo, existen síntomas clásicos y otros “sutiles” que conviene reconocer:

Señales habituales: los síntomas de ACV más conocidos

Debilidad o pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo

Caída de un lado de la cara

Dificultad para hablar o comprender palabras

Estas conforman la base del conocido método FAST (Face, Arms, Speech, Time) para identificar un ictus rápidamente.

Señales menos obvias pero importantes

Profesionales, incluidos médicos asociados a la Stroke Association y a investigaciones del British Heart Foundation y la Universidad de Edimburgo, señalan que también hay síntomas que muchos pasan por alto:

Dificultad visual repentina, como pérdida de visión en uno o ambos ojos.

Mareos, confusión o pérdida de coordinación sin causa aparente.

Problemas inesperados para leer o procesar lo que se ve.

Dolores de cabeza severos y repentinos, diferentes de los habituales.

Estas señales pueden ser precursores de un ataque isquémico transitorio (TIA) o de un accidente cerebrovascular más grave, y también deben tomarse con seriedad.

¿Qué hacer si sospechas un derrame?

Los expertos son contundentes: cada minuto cuenta. En casos de síntomas graves o que aparecen de forma súbita, las autoridades de salud recomiendan:

Llamar de inmediato al servicio de emergencia (911 o el número local).

No esperar a que los síntomas se “pasen”.

Mencionar claramente que se sospecha de un derrame.

Actuar rápido puede marcar la diferencia entre la recuperación completa y secuelas graves o muerte.

Qué está investigando la ciencia

Un ensayo clínico financiado por la British Heart Foundation en la Universidad de Edimburgo está evaluando si medicamentos como clopidogrel o aspirina ?fármacos que reducen la coagulación sanguínea? pueden prevenir futuros accidentes cardíacos o cerebrales tras un derrame hemorrágico.

No siempre es debilidad o habla: hay alertas menos obvias de un stroke. Crédito: Shutterstock

Este tipo de estudios son parte de un enfoque más amplio en la medicina moderna que busca mejorar la prevención secundaria del accidente cerebrovascular: identificar tratamientos que reduzcan el riesgo de que ocurra un segundo derrame en pacientes con historial previo.

La organización Stroke Association, referente en el Reino Unido en este campo desde 1992, también financia y promueve investigaciones que buscan comprender mejor los mecanismos precoces del ictus y educar a la población para reconocer sus señales.

Datos que alarman pero invitan a actuar

A nivel global, los accidentes cerebrovasculares siguen siendo una de las principales causas de discapacidad y muerte. Solo en Estados Unidos, se estima que alrededor de 795.000 personas sufren un derrame cada año, y la mayoría de esos primeros ataques resultan en hospitalización o intervención urgente.

Aunque las guías de prevención primaria enfatizan cambios de estilo de vida —control de presión arterial, actividad física regular y manejo de factores de riesgo como diabetes y colesterol— el elemento común en todos los protocolos es la detección temprana de síntomas y la actuación rápida ante cualquier signo inusual.

La importancia de no subestimar señales atípicas

Es clave tomar conciencia: no todos los derrames se anuncian con signos obvios. El reconocimiento de síntomas sutiles, combinándolo con campañas de educación pública y un sistema de salud preparado para responder con urgencia, puede salvar vidas.

Un ataque cerebral se produce cuando un coágulo de sangre bloquea o rompe un vaso sanguíneo en el cerebro. El derrame cerebral isquémico representa aproximadamente el 87% de los stroke en EE.UU. Crédito: Shutterstock

La ciencia, las organizaciones de salud y los médicos coinciden: más allá del clásico “cara, brazos y habla” hay señales menos conocidas que también merecen atención inmediata.

Recibir un tratamiento pronto para el ataque cerebral puede salvar vidas

Si estás teniendo un ataque o derrame cerebral, es crítico que recibas atención médica de inmediato. El tratamiento inmediato puede minimizar los efectos a largo plazo del ataque o derrame cerebral y prevenir la muerte. Gracias a los avances recientes, los tratamientos para los ataques o derrames cerebrales y las tasas de supervivencia han mejorado enormemente en las últimas décadas.

