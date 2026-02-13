Los estadounidenses están saliendo más a comer: qué revela el nuevo reporte sobre gasto en restaurantes

De cara al festejo por el Día de San Valentín, el gasto en restaurantes en Estados Unidos continúa mostrando señales de fortaleza en 2026, aunque con diferencias claras entre niveles de ingreso.

Un nuevo análisis del Bank of America Institute (BofA), basado en transacciones con tarjetas, revela que los consumidores siguen destinando dinero a comer fuera, pero lo hacen con mayor cautela y buscando valor.

El dato es relevante porque el consumo en restaurantes es uno de los indicadores más claros de la confianza económica del consumidor.

El reporte indica que el gasto en restaurantes ha aumentado su participación en las ventas minoristas totales desde 2020, pero el crecimiento del gasto se moderó en el segundo semestre de 2025 a medida que se desaceleró el impulso del mercado laboral.

🍽️ Comer fuera sigue siendo prioridad

Según el reporte, el gasto en restaurantes mantiene un crecimiento estable, especialmente en:

Cadenas de comida rápida

Restaurantes casuales

Opciones con promociones o menús especiales

Esto sugiere que, aunque la inflación se ha moderado, los consumidores aún priorizan experiencias sociales como salir a comer.

Sin embargo, el comportamiento no es uniforme.

💰 Diferencias claras por nivel de ingreso

El análisis muestra que:

Hogares de mayores ingresos continúan aumentando su gasto en restaurantes y ocio.

continúan aumentando su gasto en restaurantes y ocio. Hogares de ingresos bajos o medios muestran mayor sensibilidad a precios y buscan opciones más económicas.

En otras palabras, el consumidor no ha dejado de gastar, pero está eligiendo con mayor estrategia.

🛒 Restaurantes vs. supermercado

Uno de los puntos más interesantes es la comparación entre gasto en restaurantes y gasto en alimentos para el hogar.

Mientras que los precios en restaurantes han subido más rápido que en supermercados, muchas familias siguen optando por comer fuera en ocasiones especiales, especialmente fines de semana.

Esto refleja que el gasto en experiencias mantiene peso en el presupuesto, incluso cuando los costos son mayores.

📊 ¿Qué dice esto sobre la economía?

El consumo representa cerca del 70% de la economía estadounidense. Cuando el gasto en restaurantes se mantiene sólido, suele interpretarse como una señal de confianza.

Sin embargo:

Si el crecimiento se desacelera en segmentos de menores ingresos, puede indicar presión financiera

Si el gasto se concentra en promociones, puede reflejar cautela

En 2026, la tendencia apunta a un consumidor que no está en crisis, pero sí es más selectivo.

🏙️ Impacto en ciudades como Nueva York y Nueva Jersey

En estados como NY y NJ, donde salir a comer puede ser considerablemente más caro que el promedio nacional, este comportamiento es aún más visible:

Más búsqueda de ofertas

Preferencia por brunch o almuerzos en lugar de cenas costosas

Uso de apps con descuentos o recompensas

El precio promedio por persona en restaurantes urbanos puede superar los $30 o $40 fácilmente, lo que obliga a planificar mejor.

💡 Qué significa esto para tu bolsillo

Si estás evaluando tus gastos:

Comer fuera no es negativo si está presupuestado

Revisa si tu tarjeta ofrece cashback en restaurantes

Aprovecha promociones o días especiales

Considera equilibrar salidas con comidas en casa

El problema no es salir a comer, sino hacerlo sin planificación.

❓ Preguntas frecuentes

¿Está cayendo el gasto en restaurantes?

No de forma general. Sigue creciendo, pero con diferencias según ingresos.

¿Comer fuera es más caro que cocinar en casa?

Sí, en promedio. Pero promociones y menús especiales pueden reducir la brecha.

¿Qué indica este reporte sobre la economía?

Sugiere que el consumidor mantiene confianza, aunque con mayor cautela en el gasto.

Conclusión

El nuevo análisis del Bank of America Institute confirma que los estadounidenses siguen gastando en restaurantes en 2026, pero con decisiones más estratégicas.

La inflación, que este viernes reportó un sorprendente 2.4% en enero, respecto al mismo mes de 2025, confirma que el aumento de precios se está moderando y ayuda, pero el consumidor actual busca valor, promociones y equilibrio.

El mensaje es claro: la economía no se ha frenado, pero el gasto es más inteligente que antes.

