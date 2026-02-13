Inflación en EE.UU. baja a 2.4% interanual: qué productos están más baratos y cuáles siguen subiendo en 2026

La inflación en Estados Unidos volvió a desacelerarse al inicio de 2026. El más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI por sus siglas en inglés) publicado por el U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS): mostró que los precios subieron 2.4% anual en enero, una cifra menor a la registrada meses atrás y que marca el ritmo más bajo en varios años.

El dato es relevante porque influye directamente en el costo de vida, las tasas de interés y el poder de compra de millones de familias, incluyendo la comunidad latina en estados como Nueva York y Nueva Jersey, donde vivienda y transporte pesan más en el presupuesto mensual.

De manera mensual, la inflación general en enero 2026 aumentó aproximadamente 0.2% respecto a diciembre 2025. Esto significa que los precios subieron 0.2 % de diciembre a enero, lo que indica una moderación en el ritmo de aumento de precios en el primer mes del año, mientras que la inflación interanual bajó a 2.4 % desde 2.7 % en diciembre de 2025.

🔽 Qué productos están bajando de precio

El reporte mostró señales claras de moderación en algunos rubros clave:

Gasolina: registró caídas mensuales que ayudaron a frenar el índice general

registró caídas mensuales que ayudaron a frenar el índice general Algunos bienes de consumo: como electrónicos y artículos para el hogar, muestran menor presión inflacionaria

como electrónicos y artículos para el hogar, muestran menor presión inflacionaria Crecimiento más lento en vivienda: aunque el alquiler sigue alto, el ritmo de aumento se ha desacelerado

Para quienes manejan largas distancias en NY o NJ, la reducción en combustible puede representar un pequeño alivio semanal.

🔼 Qué sigue caro en 2026

No todo son buenas noticias. Algunos sectores aún presionan el presupuesto:

Servicios médicos

Algunos alimentos procesados

Seguros y servicios personales

Además, aunque la inflación general baja, eso no significa que los precios regresen a niveles anteriores: simplemente están subiendo más lento.

💳 ¿Bajarán las tasas de interés ahora?

El dato de 2.4% se acerca al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esto podría abrir la puerta a recortes de tasas en los próximos meses, si la tendencia continúa.

Si eso ocurre, podría impactar en:

Tasas de hipotecas

Intereses de tarjetas de crédito

Préstamos personales y autos

Sin embargo, los analistas advierten que la Fed podría esperar más datos antes de tomar una decisión.

🏠 ¿Cómo impacta esto a quienes viven en Nueva York y Nueva Jersey?

En estados con alto costo de vida, incluso una inflación moderada sigue pesando en rubros como:

El alquiler continúa representando el mayor gasto mensual

Los servicios públicos siguen por encima del promedio nacional

El transporte es un componente clave del gasto familiar.

Por eso, aunque el dato es positivo a nivel macroeconómico, el alivio en el bolsillo puede sentirse de manera gradual.

📌 Qué significa para tu dinero hoy

La inflación se está moderando No todos los precios están bajando Las tasas podrían empezar a bajar más adelante en 2026 Es buen momento para revisar presupuestos y deudas con intereses altos

❓ Preguntas frecuentes

¿La inflación bajó porque los precios están bajando?

No necesariamente. Significa que están subiendo a un ritmo menor.

¿Conviene refinanciar ahora mi hipoteca?

Depende de tu tasa actual. Si los recortes llegan, podría haber mejores oportunidades más adelante.

¿La gasolina seguirá bajando?

Es un mercado volátil. Puede cambiar rápidamente según factores globales.

Conclusión

La inflación de 2.4% en enero es una señal de que la economía estadounidense sigue enfriándose sin entrar en crisis. Para los consumidores, el impacto inmediato es limitado, pero si la tendencia continúa, podríamos ver tasas más bajas y un alivio gradual en el crédito durante 2026.

Mientras tanto, la recomendación es clara: mantener un presupuesto ajustado, evitar deudas con altos intereses y aprovechar cualquier reducción en gastos esenciales como combustible o servicios.

Sigue leyendo:

– Día de San Valentín 2026 romperá récord de gasto en EE.UU.

– Cuánto aumentarán los pagos de jubilación en 2026, según tu edad

– La impresionante cantidad de combos de hot dogs y refrescos que Costco vendió en 2025



