¿Abren los bancos este Presidents Day? Lo que sí y lo que no operará el lunes
Bancos, correo y bolsa no operarán este Presidents Day. Te explicamos qué servicios estarán cerrados y cuáles seguirán funcionando
El Presidents Day 2026 se celebra este lunes como uno de los feriados federales oficiales en Estados Unidos. Aunque muchas tiendas aprovechan la fecha para lanzar promociones, varias instituciones financieras y oficinas gubernamentales suspenderán operaciones.
Si tienes pagos pendientes, depósitos programados o trámites por realizar, es importante saber qué estará cerrado y qué servicios seguirán disponibles.
🏦 Bancos: cerrados en todo el país
La mayoría de los bancos en Estados Unidos no abrirán sus sucursales el lunes por tratarse de un feriado federal reconocido oficialmente.
Esto incluye:
- Sucursales físicas
- Atención presencial
- Algunos servicios administrativos internos
Sin embargo, la banca en línea y las aplicaciones móviles seguirán funcionando. Podrás revisar saldos, transferir dinero entre cuentas propias y pagar servicios digitales.
👉 Lo que debes considerar:
Las transferencias ACH y algunos pagos electrónicos podrían procesarse hasta el siguiente día hábil.
Liga de consulta:
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/federal-holidays/
📬 USPS: sin servicio regular de correo
El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) también suspenderá entregas regulares y atención en oficinas postales.
No habrá:
- Entrega de correspondencia estándar
- Recolección de correo
- Atención en ventanilla
Algunas entregas prioritarias podrían operar bajo esquemas limitados, pero el servicio regular se reanuda el martes.
Liga de consulta:
https://about.usps.com/newsroom/events/
📈 Bolsa de valores: mercados cerrados
Los principales mercados financieros, incluida la Bolsa de Nueva York (NYSE), permanecerán cerrados durante Presidents Day.
Esto implica que:
- No habrá operaciones bursátiles
- No se procesarán órdenes de compra o venta
- Los mercados reanudan actividades el martes
Para inversionistas activos, es importante anticipar movimientos antes del cierre previo al feriado.
Liga de consulta:
https://www.nyse.com/markets/hours-calendars
🏛️ Oficinas gubernamentales y tribunales
Al tratarse de un feriado federal, las agencias gubernamentales no operarán el lunes. Esto incluye:
- Oficinas federales
- Tribunales
- Algunas dependencias estatales y locales
Las escuelas públicas pueden variar según el distrito, aunque muchas también suspenden clases.
🛍️ ¿Qué sí estará abierto?
A diferencia de las instituciones públicas, el sector privado mantiene operaciones normales o incluso ampliadas:
- Supermercados
- Centros comerciales
- Restaurantes
- Plataformas de comercio electrónico
- Grandes cadenas minoristas
De hecho, muchas tiendas utilizan el fin de semana largo como uno de los eventos de descuentos más fuertes del primer trimestre del año.
💳 Pagos y fechas importantes a considerar
Si tienes:
- Pago de tarjeta de crédito
- Depósito automático
- Transferencia bancaria
- Trámite gubernamental pendiente
Verifica si la fecha de vencimiento coincide con el lunes. En algunos casos, los bancos procesan al siguiente día hábil sin penalización, pero conviene confirmar con tu institución financiera.
❓ Preguntas frecuentes
¿Los cajeros automáticos funcionarán?
Sí. Los ATM seguirán disponibles.
¿Se pueden hacer transferencias bancarias?
Sí, pero algunas podrían reflejarse hasta el martes.
¿El feriado afecta entregas privadas como FedEx o UPS?
Depende del servicio contratado; algunas modalidades sí operan.
Conclusión
Este Presidents Day, los bancos, el correo y la bolsa estarán cerrados, mientras que el comercio minorista seguirá operando con normalidad e incluso con promociones especiales. Planear con anticipación tus pagos y trámites puede evitar retrasos o contratiempos durante el fin de semana largo.
