Colchones, electrónicos y autos: así arrancan las ofertas de Presidents Day 2026

Este fin de semana, las ofertas de Presidents Day 2026 ya comenzaron en Estados Unidos y, como cada año, los mayores descuentos se concentran en tres grandes categorías: colchones, electrónicos y autos. Aunque el feriado federal se celebra el lunes, muchas tiendas adelantaron promociones desde esta semana para captar compradores anticipados.

Para quienes buscan renovar el hogar, cambiar de televisión o incluso comprar vehículo, este fin de semana largo puede representar una oportunidad real de ahorro — siempre que se compare y se eviten falsas promociones.

🛏️ Colchones: el verdadero protagonista del fin de semana

Si hay una categoría que históricamente domina Presidents Day es la de colchones. Cadenas especializadas y grandes minoristas suelen ofrecer descuentos agresivos, paquetes con bases incluidas y meses sin intereses.

Tiendas como Mattress Firm activan rebajas de temporada, mientras que plataformas como Amazon y Walmart también participan con marcas propias y modelos en línea.

¿Por qué tanto descuento aquí? Porque el sector del descanso utiliza los fines de semana largos como eventos clave de ventas, al nivel de Memorial Day o Labor Day.

👉 Recomendación:

Verifica el precio histórico del modelo

Revisa condiciones de devolución

Pregunta por garantía y costos de envío

Ligas de consulta:

https://www.mattressfirm.com

https://www.amazon.com

https://www.walmart.com

📺 Electrónicos: descuentos selectivos, no generalizados

En tecnología, las promociones suelen enfocarse en:

Televisores 4K y OLED

Laptops seleccionadas

Audífonos y accesorios

Electrodomésticos grandes

Cadenas como Best Buy y Home Depot ya muestran ofertas anticipadas, aunque no todos los productos están en su precio más bajo del año.

A diferencia de Black Friday, Presidents Day no es un evento masivo de tecnología, pero sí puede ofrecer descuentos atractivos en inventario que las tiendas buscan vender antes de la primavera para renovarlo.

👉 Consejo clave:

Compara precios en al menos dos plataformas y revisa si el producto tuvo un descuento mayor durante fin de año.

Ligas de consulta:

https://www.bestbuy.com

https://www.homedepot.com

🚗 Autos: financiamiento especial y rebajas en inventario

El tercer gran atractivo del fin de semana son los concesionarios. Presidents Day es tradicionalmente un momento en el que las marcas ofrecen:

Financiamiento con tasas promocionales

con tasas promocionales Bonos en efectivo (cash rebates)

(cash rebates) Incentivos por intercambio (trade-in)

En un entorno de tasas todavía elevadas, cualquier reducción en la Tasa de Porcentaje Anual (APR en inglés) puede representar ahorro significativo a largo plazo. Sin embargo, es fundamental revisar el costo total del crédito y no enfocarse únicamente en la mensualidad.

Plataformas como Cars.com y Edmunds permiten comparar incentivos activos por modelo y región.

👉 Antes de firmar:

Calcula el costo total del crédito

Verifica si el incentivo exige plazo específico

Consulta el valor real de tu vehículo actual

Ligas de consulta:

https://www.cars.com

https://www.edmunds.com/car-incentives/

💡 ¿Estas ofertas son mejores que Black Friday?

No necesariamente. Presidents Day suele ser más fuerte en categorías como hogar, descanso y automotriz, mientras que Black Friday domina en tecnología y electrónica masiva.

La clave está en entender la categoría:

Colchones y muebles → puede ser uno de los mejores momentos del año

→ puede ser uno de los mejores momentos del año Electrónicos → conviene comparar con precios históricos

→ conviene comparar con precios históricos Autos → depende de inventario y financiamiento

📉 Cómo evitar falsas ofertas

Durante eventos comerciales es común encontrar descuentos inflados. Para proteger tu bolsillo:

Usa herramientas de seguimiento de precios

No te dejes llevar por el porcentaje; revisa el precio final

Lee la letra pequeña en promociones “de hasta 60%”

Evita compras impulsivas solo por el día feriado

❓ Preguntas frecuentes

¿Las ofertas solo duran el lunes?

No. Muchas comenzaron días antes y pueden extenderse algunos días después

¿Es buen momento para comprar colchón?

Sí, históricamente es una de las mejores temporadas para hacerlo

¿Conviene financiar electrónicos?

Solo si puedes pagar dentro del periodo sin intereses y no comprometes tu presupuesto mensual

Conclusión

El Presidents Day 2026 arranca con descuentos atractivo en categorías como colchones, electrónicos y autos, pero no todo lo que brilla es ahorro real. Comparar precios, revisar condiciones y evaluar tu presupuesto serán claves para aprovechar el fin de semana largo sin afectar tus finanzas.

Sigue leyendo:

– ¿Cuánto estás pagando realmente de intereses en tu tarjeta de crédito? Así puedes calcularlo en minutos

– Los estadounidenses están saliendo más a comer: qué revela el nuevo reporte sobre gasto en restaurantes

– Alertan sobre restaurantes que piden varias propinas para un mismo pedido



