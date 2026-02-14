Agentes de TSA trabajan sin paga en aeropuertos de EE.UU. debido a otro cierre parcial del gobierno

El cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que entró en vigencia este sábado en la madrugada, también afecta a la agencia responsable de las inspecciones de pasajeros y equipaje en los aeropuertos de Estados Unidos.

Los viajeros con reservas de avión podrían estar recordando con preocupación el cierre anterior que duró 43 días y que causó cancelaciones históricas de vuelos y largos retrasos el año pasado.

Se estima que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) laboren sin remuneración, mientras los legisladores no lleguen a un acuerdo sobre la financiación anual del DHS. Además, los funcionarios de la TSA ya habían trabajado durante el cierre récord que terminó el 12 de noviembre, pero los especialistas en aviación aseguran que este cierre podría tener consecuencias diferentes.

No obstante, los grupos comerciales de la industria de viajes de EE.UU. y las principales aerolíneas advirtieron que, cuanto más tiempo caduquen las asignaciones del DHS, más largas podrían ser las filas de seguridad en los aeropuertos comerciales.

Esto es lo que debe saber sobre este cierre de gobierno y cómo planificar para el futuro:

¿Cuál es la diferencia de este cierre al anterior?

Los fondos del DHS expiraron a la medianoche. Pero el resto del gobierno cuenta con fondos hasta el 30 de septiembre. Esto se puede traducir en que los controladores aéreos contratados por la Administración Federal de Aviación (FAA) recibirán sus sueldos como de costumbre, lo que reduce el peligro de cancelaciones generalizadas de vuelos.

De acuerdo con el plan de contingencia del departamento, alrededor del 95% del personal de la TSA se considera esencial y debe seguir laborando.

Asimismo, los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado afirmaron que el DHS no recibirá fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración, informó CNBC.

En medio de los cierres previos, las interrupciones en los viajes aéreos tendían a acumularse con el tiempo, no de la noche a la mañana. Por ejemplo, cerca de un mes después del cierre del año pasado, la TSA cerró de manera temporal dos puntos de control en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Ese mismo día, la administración del presidente Donald Trump tomó la medida extraordinaria de ordenar a todas las aerolíneas comerciales que redujeran sus vuelos nacionales.

El director de riesgos de la empresa global de gestión de viajes Altour, John Rose, expresó que las tensiones podrían surgir en los aeropuertos más rápidamente esta vez porque el personal de la TSA también recordará el último cierre del año pasado.

“Todavía está fresco en sus mentes y posiblemente en sus bolsillos”, señaló Rose.

Impacto para los viajeros

Hay dificultad para predecir si, cuándo o dónde podrían surgir problemas en los controles de seguridad. Incluso unas pocas ausencias imprevistas de la TSA podrían provocar en un parpadeo tiempos de espera más largos en aeropuertos pequeños, por ejemplo, si solo hay un control de seguridad.

Es por ello que es importante que los viajeros planifiquen su llegada temprano y cuenten con más tiempo para pasar por los controles de seguridad.

“Les digo a las personas que hagan esto incluso en los buenos tiempos”, manifestó Rose.

Los especialistas en el tema dicen que los retrasos en los vuelos también son una probabilidad, aunque los controladores de tráfico aéreo no se ven afectados por el cierre del DHS.

En algunos casos, las aerolíneas podrían decidir retrasar las salidas para esperar a que todos los pasajeros pasen el control de seguridad, de acuerdo con Rich Davis, asesor senior de seguridad de la compañía de mitigación de riesgos Internacional SOS. La poca cantidad de agentes de la TSA también podría ralentizar el control del equipaje facturado en secreto.

¿Qué pueden hacer los pasajeros para prepararse?

Gran parte de los aeropuertos muestran los tiempos de espera en la fila de seguridad en sus sitios web, pero se recomienda no esperar al día del vuelo para verificarlos, aconsejó Rose.

“Puedes buscar en internet y dice dos horas y media”, indicó. “Ahora faltan dos horas y media para tu vuelo y aún no has salido para el aeropuerto”.

En este sentido, los pasajeros deben prestar atención al momento de empacar, ya que los artículos prohibidos pueden hacer más largo el proceso de revisión. En el equipaje de mano se debe evitar champús u otros líquidos de tamaño normal, geles o aerosoles grandes y artículos como navajas.

La TSA tiene una lista completa en su sitio web de lo que está y no está permitido en el equipaje de mano y facturado.

En el aeropuerto, expresó Rose, recuerden “practicar la paciencia y la empatía”.

“No solo no les pagan”, señaló sobre los agentes de la TSA, “sino que probablemente estén trabajando con personal reducido y lidiando con viajeros enojados”.

¿Se alargará el cierre?

La Casa Blanca ha negociado con los legisladores demócratas, pero ambas partes no alcanzaron un acuerdo al final de la semana, antes de que los senadores y miembros del Congreso abandonaran Washington para un descanso de 10 días.

No obstante, se alertó a los legisladores de ambas cámaras que volverían si se llegaba a un acuerdo para poner fin al cierre.

Los demócratas dijeron que no colaborarán en la aprobación de más fondos del DHS hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras el tiroteo mortal de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis el mes pasado.

En una declaración conjunta, US Travel, Airlines for America y la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento alertaron que el cierre amenaza con interrumpir los viajes aéreos mientras que la temporada intensa de viajes de vacaciones de primavera se acerca.

“Los viajeros y la economía estadounidense no pueden permitirse el lujo de tener personal esencial de la TSA trabajando sin paga, lo que aumenta el riesgo de ausencias y llamadas no programadas y, en última instancia, puede conducir a mayores tiempos de espera y vuelos perdidos o retrasados”, apunta el comunicado.

