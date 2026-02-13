Inminente cierre del DHS por falta de acuerdo en el Congreso para financiar la agencia

NUEVA YORK – Con un Congreso federal en receso y sin la certeza de que los legisladores federales regresen pronto a sus labores, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entraría en un cierre este fin de semana por falta de un acuerdo entre republicanos y demócratas para financiar dicha agencia.

Senadores y representantes abandonaron el Capitolio con motivo de la celebración por el Día de los Presidentes sin haber convenido en una legislación que mantenga el DHS operante más allá de este viernes, 13 de febrero.

Sin embargo, los legisladores podrían ser convocados para regresar si se alcanza un acuerdo próximamente.

Este jueves, los demócratas en el Senado frenaron una medida republicana para financiar por otras dos semanas más el DHS.

La medida no logró los 60 votos necesarios para su aprobación; 52 senadores votaron a favor y 47 en contra.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo que los republicanos incluyeron concesiones en la legislación. Para los demócratas, lo incluido no ha sido suficiente.

Entre otras cosas, la minoría exige mejor identificación por parte de agentes de oficinas como la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la presentación de órdenes judiciales para intervenir con migrantes.

Es, precisamente, esto último lo que estaría causando más resistencia en el bando republicano.

“El tema de las órdenes judiciales será muy difícil para la Casa Blanca y para los republicanos“, dijo Thune según citado por PBS. “Pero creo que hay muchas otras áreas en las que se ha cedido y se ha avanzado”, añadió el republicano de South Dakota.

Este viernes, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que la delegación que representa seguirá votando en contra de cualquier proyecto para financiar ICE hasta que “cese la violencia”.

“Esto no es Estados Unidos. Por eso los demócratas votaron NO a aumentar la financiación del ICE. Y seguiremos haciéndolo hasta que se controle al ICE y cese la violencia”, compartió por la red social X.

El mensaje es un comentario a una publicación con un video que muestra varias intervenciones violentas de agentes federales migratorios.

El paquete de financiamiento más reciente que fue aprobado a finales de enero financió al DHS provisionalmente o por dos semanas con el fin de darle a los congresistas tiempo para negociar la totalidad de la legislación en cuanto a las agencias bajo la sombrilla del Departamento.

El cierre del DHS a partir de mañana sería uno limitado que afectaría, aparte de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

El impacto dependerá de la duración del mismo. La gran mayoría de los empleados del DHS son considerados esenciales o exentos durante cierres, por lo que se les exige trabajar sin paga inmediata.

En la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se anticipa que el impacto sería mínimo, ya que muchos de sus empleados también son considerados esenciales. Sin embargo, no se descartan retrasos en los controles de inspección de los aeropuertos, por ejemplo.

Los efectos de un cierre de las agencias del gobierno federal, ya sea parcial o total, no solo implica a los ciudadanos en los estados también a los de territorios como Puerto Rico.

