Arrestan a maestro de guardería acusado de abusar sexualmente de cuatro niñas en Brooklyn

Un maestro de guardería fue arrestado en Brooklyn y enfrenta múltiples cargos por presunto abuso sexual contra cuatro menores, informaron las autoridades, que ahora investigan si existen más posibles víctimas.

A Devante Brown, de 30 años, lo detuvo el martes, poco después de las 10:00 de la mañana, el Escuadrón de Abuso Infantil de Brooklyn, publicó ABC7. Según la policía, trabajaba como docente en una guardería del vecindario de Bushwick.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría abusado sexualmente en reiteradas ocasiones de cuatro niñas de entre 5 y 9 años entre abril de 2024 y agosto de 2025.

Los hechos habrían ocurrido en Bushwick y, en al menos un caso, fuera del centro infantil.

Las autoridades señalaron que en julio de 2025 Brown presuntamente agredió a una de las menores en Brooklyn Bridge Park. Además, indicaron que el sospechoso habría intimidado al menos a una de las niñas para que no revelara lo sucedido, amenazándola con que su maestra favorita sería despedida si hablaba con un adulto.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, calificó las acusaciones como graves y afirmó que su oficina procesará el caso con firmeza.

Brown enfrenta cargos por conducta sexual en segundo grado contra un menor, siete cargos de abuso sexual en primer grado, siete cargos de abuso sexual en segundo grado, siete cargos de contacto físico forzado y cuatro cargos por poner en peligro el bienestar de un menor.

Las niñas contaron a sus padres lo sucedido

El caso salió a la luz después de que las niñas informaran a sus padres sobre lo ocurrido.

Una madre dijo que decidió retirar a su hija de inmediato tras notar señales de alerta, indicó ABC7.

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York informó que los programas de cuidado infantil vinculados al caso fueron cerrados el año pasado y permanecen clausurados.

La agencia señaló que las acusaciones son alarmantes y reiteró que la seguridad de los menores es una prioridad. Un juez ordenó que Brown permanezca detenido con una fianza en efectivo de $150,000 dólares, una fianza asegurada de $300,000 dólares o una fianza parcialmente garantizada de $500,000 dólares.

