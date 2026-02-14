Dos ex guardias de prisión sentenciados por pornografía infantil en Nueva York

Dos ex guardias de prisiones han sido sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York.

Michael Regan (43) y residente de Amherst (NY), fue condenado por dos cargos de producción de pornografía infantil a 30 años de prisión, libertad supervisada de por vida y se le ordenó registrarse como delincuente sexual por orden del juez federal de distrito John L. Sinatra, Jr.

Regan fue funcionario del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado Nueva York (DOCCS) desde 2007 hasta su arresto por el FBI en 2020, detalló un comunicado oficial. El fiscal federal adjunto Craig R. Gestring, quien llevó el caso, declaró que en agosto de 2020 Regan tomó con su celular múltiples fotos sexualmente explícitas de un bebé.

Además, durante comunicaciones a través de la aplicación de redes sociales TextNow, solicitó, convenció y ordenó a una niña de 13 años que le produjera imágenes sexualmente explícitas. Posteriormente Regan se reunió con esa niña para mantener contacto sexual y luego la amenazó que no se lo contara a nadie o iría a su casa.

También Daniel Dworkin fue sentenciado el martes a entre uno y tres años de prisión estatal tras declararse culpable de 128 delitos sexuales que involucraban a menores. También deberá registrarse como delincuente sexual tras su liberación.

El residente de Valley Cottage de 45 años admitió haber subido a su Google Drive docenas de imágenes y videos que mostraban actos sexuales de niñas menores de 16 años entre febrero y junio de 2024, según la fiscalía, reportó Daily News. Fue originalmente arrestado en noviembre de 2024 mientras se dirigía a su trabajo en la Cárcel del condado Rockland (NY), informó ABC News en ese momento.

Tras declararse inicialmente “no culpable”, el veterano de 18 años de la Oficina del Alguacil de Rockland se declaró posteriormente culpable de todos los cargos relacionados con pornografía infantil: 64 cargos de promoción de un acto sexual infantil y 64 de posesión de un acto sexual infantil.

“El acusado se declaró culpable de todos los cargos y aceptó la oferta del juez de uno a tres años de prisión estatal”, declaró el fiscal de distrito Thomas E. Walsh II en un comunicado de prensa emitido en septiembre. Ahora fue condenado, pero “Esta sentencia no fue aceptada por el Pueblo y creemos que no alcanza para responsabilizar plenamente a un depredador”, declaró el fiscal, añadiendo que habían solicitado la pena máxima de hasta siete años.

Otros casos recientes

En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En septiembre de 2024 David Burgos Collazo fue sentenciado a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En agosto de ese año un oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York fue acusado de haber fingido ser un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda