Iglesia católica de Brooklyn, Nueva York busca resolver 1,100 casos de abuso sexual pendientes tras pagos millonarios

La Diócesis de la Iglesia Católica de Brooklyn (NYC) quiere resolver unas 1,100 demandas por abuso sexual que aún tiene pendientes tras haber pagado en los últimos años $100 millones de dólares a 500 víctimas, informó su obispo Robert Brennan.

“La Diócesis tiene la intención de buscar una resolución global de los aproximadamente 1,100 casos restantes. Nos esforzaremos por resolver con celeridad todas las reclamaciones con fundamento y evitar la pérdida de tiempo, los gastos y la tensión emocional que los juicios individuales causarían a las víctimas-sobrevivientes”, señalo el obispo en una misiva publicada el jueves.

90 % de los casos ocurrieron en las décadas de 1960 y 1970 y fueron presentados bajo la Ley de Víctimas Infantiles de 2019 (Child Victims Act – CVA) de Nueva York, que eliminó el plazo de prescripción para procesar delitos de abuso sexual infantil y presentar demandas civiles por daños y perjuicios contra personas, instituciones públicas e instituciones privadas relacionadas con el abuso sexual infantil. La ley aumentó de 23 a 55 años la edad para presentar la demand, destacó la agencia EFE.

El programa de la entidad para compensar a las víctimas comenzó en 2017 y ya ha destinado unos $100 millones de dólares a 500 supervivientes de abusos desde entonces, indica la carta. Brennan, obispo de la Diócesis de Brooklyn desde 2021, indicó además que los abogados de la Diócesis han hablado con los abogados de los cientos de demandantes para iniciar el proceso del acuerdo en las acusaciones que aún enfrentan.

De acuerdo con el obispo, la Diócesis está recortando gastos y reservando fondos considerables para compensar a las víctimas, y ha estado colaborando con representantes de sus aseguradoras para obtener fondos adicionales para este propósito.

En la carta dirigida a los feligreses, el obispo también pidió nuevamente disculpas a todas las víctimas y afirmó que la Diócesis espera que con “una acción justa e integral” para resolver las demandas se “pueda impulsar el proceso de sanación”.

Este mes Ronald Aldon Hicks asumió como el 11er Arzobispo en la historia de Nueva York, en sustitución del cardenal Timothy Dolan, quien se retiró después de 16 años en el cargo. Nueva York es la 2da arquidiócesis más grande de Estados Unidos, sólo superada por la de Los Ángeles. Cubre tres condados de NYC (Manhattan, El Bronx y Staten Island) y otros en los suburbios (Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester), abarcando aproximadamente 480 parroquias con más 2 millones de feligreses en total.

En diciembre pasado la Arquidiócesis de Nueva York anunció la creación de un fondo de $300 millones de dólares para compensar a las víctimas de abuso sexual que han demandado a la iglesia.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

