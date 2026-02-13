Hombre de Nueva York abusó de 2 niñas en Pensilvania tras contactos en redes sociales: acusación

Dijani Brown, residente de Nueva York, ha sido acusado como sospechoso de haber agredido sexualmente a dos niñas de 13 y 14 años en incidentes separados en Pensilvania, tras contactarlas a través de redes sociales.

Al parecer el hombre de 28 años mintió sobre su edad, concertó citas con las niñas y luego las agredió sexualmente dentro de su vehículo, informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

El primer presunto incidente ocurrió en Manor Township, condado Lancaster, el 12 de octubre, con la víctima de 13 años, indicó Daily News. Dos días después, las autoridades afirman que Brown atacó a la menor de 14 años en Horsham Township, condado Montgomery, a unas 90 millas (145 kilómetros) al este del primer caso.

Se emitió una orden de arresto en el condado Montgomery el 20 de noviembre, tras lo cual la policía de Horsham solicitó la ayuda del Grupo de Trabajo de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Se emitió otra orden de arresto en el condado Lancaster el 20 de enero.

Tras no entregarse a las autoridades en ninguno de los dos condados, Brown fue localizado en la casa de un familiar en Yonkers, en las afueras de Manhattan. Allí fue detenido y posteriormente lo trasladaron a la cárcel del condado Westchester en espera de su extradición a Pensilvania.

“El arresto de Dijani Brown saca de la comunidad a un depredador sexual y subraya la seriedad con la que el Servicio de Alguaciles trata las órdenes de arresto relacionadas con menores”, declaró Robert Clark, subjefe de alguaciles del Distrito Este de Pensilvania.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

A fines de enero una niña de 14 años fue abusada sexualmente en el vecindario Stuyvesant Town de Manhattan (NYC). A mediados de ese mes Alex Torres López (35) fue arrestado en Nueva Jersey como sospechoso de haber violado en repetidas ocasiones a una niña tras contactarla a través de Roblox y Snapchat. Dos profesores de El Bronx y Long Island también fueron recientemente acusados en casos separados de haber abusado de niñas, y una de ellas era en realidad una agente encubierta del FBI contactada a través de la aplicación de juegos Discord.

En diciembre Jancys Santiago, residente de Groveland (Florida) extraditado a Nueva York, fue condenado por violar a una mujer en el año 2000 al salir de un armario donde se había escondido en el apartamento de la víctima en Midtown Manhattan.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

