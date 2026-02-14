Comisionado residente Pablo José Hernández pide a CBP explicar aranceles más altos a mercancías en ruta a Puerto Rico

NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, le pidió al encargado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que expliqué como se están aplicando los aranceles recíprocos a las mercancías que ya se encontraban en ruta hacia la isla antes de la entrada en vigor de las fechas límite.

En una carta a Rodney S. Scott, comisionado de la CBP, Hernández hace referencia a las denuncias que ha recibido de que la interpretación actual que hace la dependencia de las directrices implican aranceles significativamente más altos para Puerto Rico en instancias en que los productos salieron de un puerto extranjero después de la fecha límite.

“Mi oficina ha recibido noticias directas de minoristas e importadores en Puerto Rico que reportan consecuencias graves e imprevistas derivadas de la interpretación actual de las directrices por parte de la CBP. Dado que Puerto Rico no recibe la mayor parte de la carga internacional mediante rutas directas, la gran mayoría de las mercancías con destino a la isla deben transitar por puertos extranjeros como Panamá o Jamaica, bajo el mismo conocimiento de embarque y sin ningún cambio de consignatario ni intención comercial”, planteó Hernández en la carta con fecha del 11 de febrero.

“Como resultado, a la mercancía enviada antes de la fecha límite de abril de 2025 y dirigida a Puerto Rico como destino final, se le están imponiendo aranceles significativamente más altos únicamente porque el tramo final del envío partió de un puerto extranjero después de la fecha límite. Los minoristas informan de imposiciones retroactivas, incluyendo el arancel adicional del 125 % sobre ciertas mercancías procedentes de China, Hong Kong y Macao, para mercancía ya recibida y vendida, lo que genera una importante presión económica”, explicó en el documento.

Debido a que Puerto Rico es un territorio de EE.UU., los envíos desde EE. UU. continental no pasan por aduana ni pagan aranceles. Sin embargo, las importaciones extranjeras deben pagar aranceles, y, además, están sujetas a las normas de la CBP.

“Puerto Rico forma parte del territorio aduanero estadounidense; sin embargo, sus realidades geográficas hacen que la aplicación estricta del requisito de ‘modo final de transporte’ sea inequitativa en la práctica. Reconocer estos desafíos logísticos únicos e inevitables de Puerto Rico garantizaría un trato equitativo dentro del territorio aduanero estadounidense y armonizaría su implementación con la intención original de la excepción de ‘mercancía en tránsito’”, indicó Hernández al respecto.

De acuerdo con el congresista, los minoristas han reportado cargos retroactivos de hasta el 125%, sobre ciertas mercancías procedentes de China, Hong Kong y Macao, incluso para las ya recibidas y vendidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en abril pasado aranceles recíprocos, lo que incluyo un impuesto mínimo del 10% a todos los productos que ingresen a EE.UU.

La Administracion Trump sostiene que las nuevas tasas arancelarias fueron diseñadas con el fin de que las relaciones comerciales bilaterales sean más recíprocos con el tiempo y “abordar la emergencia nacional causada por el enorme déficit comercial de bienes de EE.UU.”.

Según información del Departamento de Estado de EE.UU., en algunos casos, los países estarán sujetos a una tasa arancelaria recíproca revisada que es más baja que la tasa anunciada inicialmente. En otros, la tasa arancelaria recíproca podrá ser más alta que la anterior.

Economistas y otros expertos llevan meses anticipando que el plan de aranceles de Trump afectaría el bolsillo de los puertorriqueños en mayor proporción debido a que el territorio importa más del 80% de sus productos.

Sobre este particular, el comisionado residente expuso que lo anterior incluye alimentos, medicamentos, combustible y suministros médicos.

“Según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), la isla importa un promedio de $2.6 mil millones en bienes cada mes. La aplicación de nuevos aranceles a mercancías que ya estaban en tránsito ha generado costos sustanciales e irrecuperables para las empresas y ha generado inquietudes más amplias sobre la estabilidad del suministro y los precios al consumidor en todo Puerto Rico”, especifica la misiva.

El escrito finaliza con un llamado para que al CBP emita una guía interpretativa o ejerza flexibilidad administrativa para garantizar un trato equitativo para Puerto Rico bajo la nueva política.

“Insto respetuosamente a la CBP a que emita una guía interpretativa o ejerza flexibilidad administrativa para garantizar un trato equitativo en relación con el territorio continental. Dicha aclaración confirmaría que la mercancía consignada a Puerto Rico como destino final, enviada antes de las fechas límite arancelarias aplicables y mantenida bajo el mismo conocimiento de embarque sin ningún cambio en la intención comercial, califica para la excepción de ‘mercancía en tránsito’, independientemente de su tránsito a través de puertos extranjeros”, puntualizó Hernandez, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en la isla.

Cabe señalar que, desde este sábado, agencias que caen bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como la CBP se encuentran bajo un cierre parcial, por lo que parte de su personal no estaría activo y algunos de sus servicios se verían afectados.

