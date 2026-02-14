El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este sábado 14 de febrero

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 14 de febrero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) y una mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante la primera mitad de la jornada y del 2 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 4.35 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 06:48 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:22 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 54 grados Fahrenheit (12 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima