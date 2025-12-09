Arquidiócesis de Nueva York crea fondo de $300 millones para miles de víctimas de abuso sexual

La Arquidiócesis de Nueva York anunció la creación de un fondo de $300 millones de dólares para compensar a las víctimas de abuso sexual que han demandado a la iglesia.

En un comunicado, el cardenal Timothy Dolan afirmó que la arquidiócesis financiaría el fondo reduciendo su presupuesto y vendiendo activos, incluyendo su antigua sede en Manhattan, con el objetivo de que el fondo “pueda destinarse a compensar a las víctimas de abuso sexual”.

Un portavoz de la arquidiócesis afirmó que los funcionarios eclesiásticos esperan que el fondo cubra la mayoría, si no la totalidad, de las aproximadamente 1,300 reclamaciones pendientes contra la arquidiócesis, destacó Associated Press.

La arquidiócesis también acordó contratar al juez retirado Daniel J. Buckley como mediador entre ella y las víctimas para llegar a un acuerdo, según Dolan. Buckley desempeñó un papel similar en las negociaciones entre la Arquidiócesis de Los Ángeles y más de mil personas de esa localidad.

El anuncio se produjo después de que un juez federal aprobara el lunes un acuerdo para que la Arquidiócesis de Nueva Orleans pague $230 millones de dólares a cientos de víctimas de abuso sexual por parte del clero. Esa arquidiócesis se declaró en bancarrota en 2020 para evitar gestionar por separado cada una de las denuncias de abuso.

En octubre un ex alumno que afirma haber sufrido abuso sexual hace décadas en la prestigiosa escuela católica de varones Delbarton en Nueva Jersey recibió una indemnización de $5 millones de dólares por parte de un jurado y aún podría obtener más por daños punitivos.

En junio Michael McHugh, veterano sacerdote católico que dirigió parroquias en Queens, El Bronx, Manhattan y Brooklyn (NYC), fue oficialmente destituido tras una investigación sobre denuncias de abuso sexual infantil que se remontan a la década de 1980.

A fines de abril la Diócesis Católica Romana de Buffalo (NY) acordó un acuerdo provisional de pagar $150 millones de dólares a más de 800 víctimas de abuso sexual, declaró Mitchell Garabedian, abogado de decenas de acusadores. En mayo Axel Palomares, profesor de una escuela secundaria católica privada en Nueva Jersey fue arrestado tras presuntamente crear y poseer material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.

En marzo Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx (NYC) y acusado de patrocinar la prostitución.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

