Aliado de los hispanos liderará a más de 2 millones de católicos al asumir como Arzobispo de Nueva York: Ronald Hicks

Ronald Aldon Hicks comenzó los actos para asumir mañana formalmente como el 11er Arzobispo en la historia de Nueva York, en sustitución del cardenal Timothy Dolan, quien se retira después de 16 años en el cargo.

Dolan presentó su renuncia en febrero de 2025 tras cumplir 75 años de edad, como lo exige el derecho canónico. En mayo fue electo un nuevo papa, tras la muerte de Francisco en abril. En diciembre Hicks fue nombrado oficialmente por León XIV para dirigir la Arquidiócesis de Nueva York.

Como parte del protocolo, esta tarde el arzobispo electo de 58 años presidirá y pronunciará la homilía tradicional de las 5:00 p.m. en la Catedral de San Patricio en la 5ta Av de Manhattan. Se espera que el servicio de oración del jueves sea un momento de reflexión y contemplación antes de la Misa de instalación del viernes, que marcará formalmente el inicio de su liderazgo en Nueva York, adelantó ABC News.

El viernes los actos comenzarán con la llegada de Hicks a la Catedral de San Patricio para la misa de las 2:00 p.m., donde llamará a las puertas de la iglesia. El cardenal Dolan lo recibirá y le entregará un crucifijo. Además se leerá una carta del papa León XIV.

La Arquidiócesis de Nueva York atiende a más de 2 millones de católicos en toda la región. Es la 2da arquidiócesis más grande de Estados Unidos, sólo superada por Los Ángeles. Cubre tres condados de NYC (Manhattan, El Bronx y Staten Island) y otros en los suburbios (Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester), abarcando aproximadamente 480 parroquias.

¿Quién es Ronald Hicks?

Nacido el 4 de agosto de 1967 en Harvey (Illinois), Hicks fue presentado a sus nuevos feligreses en diciembre en la Catedral de San Patricio por el cardenal Dolan, y desde allí bromeó revelando que él y León XIV comparten una pizzería favorita en Chicago, ciudad natal del actual pontífice. En tanto Hicks nació 23 millas al sur de esa metrópolis.

Hicks, hasta entonces obispo de la Diócesis de Joliet en las afueras de Chicago, ya había conocido a León XIV antes de que asumiera el Trono de San Pedro en El Vaticano. “También me gusta el hecho de que crecimos en la misma zona. Habríamos jugado béisbol en los mismos parques, nadado en las mismas piscinas públicas, e incluso compartimos una famosa pizzería que es nuestra favorita”, dijo en diciembre Hicks sobre el papa.

Aunque no reveló exactamente de qué pizzería se trata, se dice que la favorita del papa es “Aurelio’s Pizza”, que tiene sucursales en toda el área metropolitana de Chicago. Su Santidad incluso manda a traer pizzas de pepperoni desde allí a El Vaticano, comentó New York Post.

“Antes de que se convirtiera en Papa, tuve la oportunidad de conocerlo en Chicago, de hecho, el año pasado (2024) en agosto. Dio una maravillosa charla en una de mis parroquias en mi diócesis”, recordó hoy Hicks. “Después me dijo: ‘¿Puedo hablar contigo cinco minutos?’ Y esos cinco minutos se convirtieron en unos 20”, contó.

Hicks se desempeñó anteriormente como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago de 2018 a 2020. Luego estuvo al frente de la Diócesis de Joliet, ubicada a unas 30 millas de esa ciudad.

El entonces papa y ahora santo Juan Pablo II nombró a Dolan arzobispo de Milwaukee en 2002 y más tarde fue designado cardenal por el papa Benedicto XVI en 2012. Luego, siendo arzobispo de Nueva York, Dolan participó en dos cónclaves papales: primero, en el que se eligió a Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, y posteriormente cuando se seleccionó al actual Santo Padre en mayo de 2025.

Fuertes nexos hispanos

Hicks habla español y pasó cinco años de su ministerio en Centroamérica, específicamente en El Salvador, además de haber vivido y trabajado como voluntario en México. También tiene vínculos familiares y afectivos con Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, y ha subrayado su conexión con distintas comunidades hispanas.

En diciembre envió un mensaje a la comunidad hispana en su idioma, siendo una población que representa una parte importante de la Iglesia católica en Estados Unidos y el mundo: “Quiero que ustedes sepan que tienen un obispo que no sólo habla español, sino que también tiene un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana”, expresó. “Yo quiero caminar con todos ustedes así, juntos, como hermanos y hermanas”, afirmó.

Associated Press destacó que el nombramiento de Hicks se produjo en un momento delicado para la Iglesia católica estadounidense, que marca distancia de la administración del mandatario Donald Trump, especialmente en materia migratoria.

En noviembre Hicks respaldó un mensaje de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en el que se condenaban las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Trump, particularmente en Chicago.