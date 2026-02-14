Posible nevada ligera afectará el área metropolitana Nueva York entre el domingo y el lunes

La Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Nueva York informó que se espera una nevada ligera entre la noche del domingo y la mañana del lunes, con acumulaciones que podrían generar condiciones resbaladizas en el inicio de la semana laboral.

Según la Oficina de Pronóstico del NWS, el total estimado de nieve oscila entre 2,5 y 5 centímetros (1 a 2 pulgadas) en el área metropolitana de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y Long Island.

En sectores más al norte y noreste, las cantidades serían menores, con acumulaciones más limitadas.

El servicio meteorológico indicó que las probabilidades de acumulación ligera han aumentado, especialmente en las zonas del sur del área bajo vigilancia.

No obstante, advirtió que persiste un alto grado de incertidumbre en torno a los totales finales y a la trayectoria exacta del sistema.

De acuerdo con el informe, las carreteras podrían presentar nieve o aguanieve acumulada durante la noche del domingo y la mañana del lunes, lo que podría derivar en desplazamientos complicados en la hora pico matutina.

Las temperaturas previstas estarán en los altos 20 y bajos 30 grados Fahrenheit (entre -2 °C y 1 °C), lo que favorecería una acumulación marginal.

Por el momento no hay avisos meteorológicos vigentes, aunque el NWS señaló que podría emitirse un Aviso de Tormenta Invernal en actualizaciones posteriores si el sistema se fortalece o cambia de trayectoria.

Los meteorólogos explicaron que si la tormenta se desplaza más al norte o noroeste, podría producirse una nevada más generalizada en niveles de aviso; en cambio, un desplazamiento hacia el sur reduciría significativamente las acumulaciones.

Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos a los reportes más recientes ante la posibilidad de cambios en la intensidad y duración del evento.

