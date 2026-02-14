Reviven proyectos para construir nuevos carriles de autobuses y bicicletas en El Bronx y Brooklyn

Los condados de Brooklyn y El Bronx verán cambios considerables en varias de sus vías principales en los próximos años como parte de la reactivación de varios proyectos de infraestructura de transporte que la actual administración municipal busca promover con nuevos carriles para autobuses y bicicletas.

Así lo destacó este viernes el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, quien acudió al condado de El Bronx para anunciar que la Ciudad reiniciará la construcción de cuatro proyectos de carriles que se encontraban suspendidos desde la administración anterior.

De acuerdo con el mandatario local, los cuatro proyectos que se adelantarán en vías importantes y transitadas como Fordham Road entre Sedgwick Ave y Boston Road, Ashland Place en el barrio de Fort Greene, Midwood, Flatbush y East Flatbush y en las avenidas Brooklyn y Kingston, tendrán un impacto significativo en la vida de unos 130,000 pasajeros que dependen de servicios diarios de autobuses, al tiempo que mejorará la seguridad vial para peatones, ciclistas y conductores.

“Durante demasiado tiempo, se les ha dicho a los neoyorquinos que esperen, ya que las mejoras a nuestro sistema de transporte, que debían haberse realizado hace tiempo, se han bloqueado una y otra vez. Eso se acaba ahora”, manifestó el mandatario local.

“Hoy, avanzamos con autobuses más rápidos y confiables para los 130,000 neoyorquinos que dependen de ellos a diario. Hoy, construimos calles más seguras para los neoyorquinos que caminan, andan en bicicleta o conducen en sus propios vecindarios”, agregó. “Y esto es solo el comienzo: forma parte de un compromiso mayor con un cambio audaz y sistémico que brinde a los neoyorquinos el sistema de transporte público y el paisaje urbano que merecen”.

Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, recalcó que los proyectos que se echarán a andar no solo sirven para que los pasajeros y ciclistas sientan los cambios sino para mejorar la seguridad vial.

“Los neoyorquinos merecen un servicio de autobús rápido y confiable, y sentirse seguros cuando viajan con sus familias y seres queridos por las calles de la ciudad. Y estos proyectos mejorarán la calidad de vida de muchos neoyorquinos, pero hasta hoy muchos se habían estancado debido a la política”, dijo el funcionario. “Esto es solo el comienzo. Estamos redoblando nuestros esfuerzos para cumplir con nuestros autobuses y la seguridad vial, a la vez que fomentamos la confianza en la participación comunitaria”.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, se refirió en concreto al proyecto de autobuses en El Bronx y agradeció que la administración municipal le haya quitado el freno a esa iniciativa de mejoras en esas vías.

“Este proyecto es un homenaje a las decenas de miles de pasajeros de autobús que cruzan Fordham Road todos los días”, dijo el jefe de la MTA. “Los neoyorquinos tienen la suerte de contar con líderes pro-tránsito como el alcalde Mamdani y la gobernadora Hochul, quienes comparten nuestro objetivo de brindar un servicio de transporte más rápido y confiable”

Ben Furnas, director ejecutivo de la organización Transportation Alternatives, se mostró optimista con el anuncio de los proyectos destrabados, y advirtió que las medidas aliviarán a miles de neoyorquinos que dependen del transporte público.

“Los usuarios de autobús de El Bronx merecen las mejores calles posibles para que los autobuses circulen más rápido. Nos entusiasma mucho ver nuevas conexiones y protecciones vitales para los peatones y ciclistas en la red de Brooklyn, y poder ir en bicicleta desde Bay Ridge hasta el Bronx con una infraestructura totalmente protegida gracias a las conexiones terminadas en Ashland”, dijo el defensor de los pasajeros, quien sin embargo exigió más mejoras.

“El trabajo no termina aquí, y seguiremos colaborando con el Ayuntamiento y el Departamento de Transporte para construir la ciudad que los neoyorquinos merecen”, dijo. “El día de hoy demuestra que la administración Mamdani se toma en serio la equidad y la seguridad en toda la ciudad. Y a reactivación de estos proyectos de seguridad vial ayudará a miles de neoyorquinos a circular por nuestras calles con facilidad y seguridad”.

