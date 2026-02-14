Rubio: EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar vieja amistad en un nuevo orden

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este sábado que su país no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y “renovar la mayor civilización de la humanidad”, porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial o nuevo futuro es “inevitable”.

“Juntos reconstruimos el continente devastado tras dos guerras mundiales devastadoras. Cuando nos encontramos divididos una vez más por el Telón de Acero, el mundo libre unió sus brazos con los valientes disidentes que luchaban contra la tiranía en el Este para derrotar al comunismo soviético”, dijo en su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“Hemos luchado entre nosotros, luego nos hemos reconciliado, luego vuelto a luchar y nuevamente reconciliado. Y hemos sangrado y muerto hombro con hombro en campos de batalla desde Kapyong (en la guerra de Corea) a Kandahar” en Afganistán, señaló Rubio, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera recientemente que los aliados se mantuvieron “un poco alejados” en el frente afgano.

“Y estoy hoy aquí para dejar claro que Estados Unidos está trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad y que, una vez más, queremos hacerlo junto a ustedes, nuestros aliados más preciados y nuestros amigos más antiguos”, recalcó.

Rubio sostuvo que ambas partes deben estar orgullosos de lo que lograron juntos en el siglo pasado, pero ahora deben “enfrentar y abrazar las oportunidades de uno nuevo”.

El pasado es de ayer y nace un nuevo orden

“Porque el ayer ha terminado, el futuro es inevitable, y nuestro destino en común nos espera“, dijo bajo aplausos del público, entre el que se encontraban jefes de Estado y de Gobierno, y ministros europeos.

Rubio admitió que la Administración Trump a veces puede “parecer un poco directa y urgente” en sus “consejos”, al exigir el mandatario estadounidense “seriedad y reciprocidad”.

“Si en ocasiones estamos en desacuerdo, nuestros desacuerdos nacen de nuestra profunda preocupación por una Europa con la que estamos conectados no solo económica y militarmente. Estamos conectados espiritualmente y culturalmente”, sostuvo.

“Queremos que Europa sea fuerte, creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirven como lecciones históricas, un recordatorio constante de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el suyo”, señaló Rubio en un discurso interpretado como conciliador hacia el Viejo Continente.

Críticas a la sustitución del interés nacional

Pero Rubio tampoco ahorró en críticas, especialmente al referirse a “errores” del pasado que hay que resolver a juicio de EE.UU., como haber entrado en una “peligrosa ilusión” tras la caída del Muro de Berlín, la de que “toda nación sería ahora una democracia liberal, que los lazos formados por el comercio reemplazarían la idea de nación, que el llamado orden global basado en reglas sustituiría el interés nacional, y que viviríamos en un mundo sin fronteras donde todos serían ciudadanos del mundo”.

En esa ilusión, argumentó, “adoptamos una visión dogmática del libre comercio sin restricciones, incluso mientras algunas naciones protegían sus economías y subsidiaban a sus empresas para socavar sistemáticamente las nuestras, cerrando nuestras fábricas, desindustrializando amplias partes de nuestras sociedades, enviando millones de empleos de la clase trabajadora y media al extranjero, y entregando el control de nuestras cadenas de suministro críticas tanto a adversarios como a rivales”.

“Externalizamos cada vez más nuestra soberanía hacia instituciones internacionales, mientras muchas naciones invertían en enormes Estados de bienestar a costa de mantener la capacidad de defenderse”, añadió, y dijo que esto ocurrió “mientras otros países emprendían la acumulación militar más rápida de toda la historia humana y no dudaban en usar el poder duro para perseguir sus propios intereses”.

Además, sostuvo: “Para apaciguar a un culto climático, nos impusimos políticas energéticas que están empobreciendo a nuestros pueblos, mientras nuestros competidores explotan petróleo, carbón, gas natural y cualquier otro recurso, no solo para impulsar sus economías, sino para usarlos como palanca contra las nuestras”.

“Y en la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola sin precedentes de migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos”, dijo en una crítica también a la política de puertas abiertas de Europa hace una década.

“Cometimos estos errores juntos, y ahora juntos debemos a nuestros pueblos enfrentar estos hechos y avanzar para reconstruir“, afirmó.

Revitalizar una alianza

“Bajo el presidente Trump, EE.UU. volverá a asumir la tarea de renovación y restauración, impulsados por una visión de un futuro tan orgulloso, tan soberano y tan vigoroso como el pasado de nuestra civilización“, señaló Rubio.

“Y aunque estamos preparados, si es necesario, para hacerlo solos, nuestra preferencia y nuestra esperanza es hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa”, señaló, porque “EE.UU. y Europa somos parte de una misma civilización, la occidental”.

Rubio aseguró por ello que EE.UU. no busca separarse de Europa, “sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización en la historia humana”.

“Actuando juntos de esta manera, no solo ayudaremos a recuperar una política exterior sensata, sino que restauraremos en nosotros un sentido claro de quiénes somos. Restauraremos nuestro lugar en el mundo”, enfatizó.

