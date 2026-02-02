Rubio: EE.UU. espera “trabajar estrechamente” con la presidenta electa de Costa Rica

Estados Unidos afirmó que espera “trabajar estrechamente” con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, tras su victoria en las elecciones presidenciales este domingo, según expresó en un comunicado este lunes el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estados Unidos espera trabajar estrechamente con la administración de la presidenta electa Laura Fernández Delgado para profundizar nuestra sólida asociación y promover la prosperidad compartida en nuestro hemisferio”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado felicitó a Fernández por lo que calificó como una “contundente victoria electoral” y señaló que Washington confía en que, bajo su liderazgo, Costa Rica continuará avanzando en una agenda de “prioridades compartidas” entre ambos países, dijo el secretario de Estado en el comunicado.

Entre esos temas, Rubio mencionó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, la promoción de la ciberseguridad y de telecomunicaciones seguras, así como el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales.

Triunfo claro

El mensaje del jefe de la diplomacia estadounidense llega un día después de que Fernández, candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, se impusiera en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas en Costa Rica.

De acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la politóloga de 39 años obtuvo el 49,61 % de los votos, con el 69,4 % de las mesas escrutadas.

Fernández superó ampliamente el umbral del 40 % necesario para evitar una segunda vuelta y derrotó al candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien alcanzó el 32,12 % de los sufragios, según los datos oficiales del órgano electoral.

La participación en los comicios se situó en torno al 69,5 %, de acuerdo con el TSE, en una jornada marcada por una alta movilización del electorado.

La presidenta electa fue ministra de la Presidencia y de Planificación en el actual Gobierno y se ha presentado como continuadora del proyecto político del presidente saliente, Rodrigo Chaves, un economista de derecha con elevados niveles de popularidad y un discurso crítico hacia otros poderes del Estado.

