¿Es seguro comer papas brotadas? Guía para evitar intoxicaciones en casa

Una de las maneras más seguras de evitar las intoxicaciones alimentarias es elegir alimentos en buen estado. Pero, ¿qué pasa si tenemos papas con raíces o con color verde? ¿Es seguro comerlas? Los expertos explican los riesgos y las previsiones a tomar en ambos casos.

Lo primero es no alarmarse y manejar la información correcta para la toma de decisiones a fin de evitar malestares. Los expertos recomiendan evitar el consumo de papas muy brotadas, verdes o con muchas raíces, ya que aumenta claramente el riesgo de intoxicación por gliccoalcaloides (sobre todo solanina y chaconina).

Esto se debe a que estos compuestos pueden provocar síntomas digestivos y neurológicos, y en casos extremos, cuadros graves e incluso la muerte.

Mientras que las papas firmes, con brotes pequeños retirados y sin zonas verdes, suelen ser seguras si se realiza un pelado profundo. No obstante, se deben descartar las que estén muy brotadas o con coloraciones verdosas evidentes.

¿Qué contienen las papas brotadas?

La evidencia científica es clara con respecto a la presencia de compuestos tóxicos naturales en este tubérculo. “A pesar de su valor nutricional, el tubérculo de la papa puede dañar la salud humana debido a sus gliccoalcaloides tóxicos (solanina). La intoxicación aguda por solanina puede ocurrir al ingerir papas verdes o brotadas que no han sido almacenadas correctamente”, cita una investigación publicada en Lippincott Williams & Wilkins (LWW).

También se hace una advertencia directa para evitar su consumo. “Las papas verdes y brotadas nunca deben consumirse, ya que contienen altas concentraciones de solanina. Se ha concluido que la toxicidad de la solanina altera el sistema digestivo, el metabolismo general del cuerpo y la integridad de las membranas, pudiendo causar defectos de nacimiento”, explica la Revista de Ciencias Médicas Experimentales y Básicas (Jebms).

Sobre los riesgos mortales de las papas brotadas, estresadas o en mal estado, un estudio de la American Chemical Society (ACS) indica: “provocan intoxicación aguda, coma y muerte en humanos cuando se consumen en grandes cantidades. Estos efectos se atribuyen a los gliccoalcaloides (GA), principalmente la α-solanina y la α-chaconina, presentes de forma natural en todas las papas”.

Cómo reconocer los síntomas de intoxicación por solanina

Los síntomas pueden variar de acuerdo a la persona y la cantidad consumida. A continuación, los síntomas básicos a identificar en caso de sospecha de una intoxicación alimentaria:

Dosis bajas: Provoca trastornos gastrointestinales que imitan una gastroenteritis microbiana común (náuseas, diarrea, vómitos).

Provoca que imitan una gastroenteritis microbiana común (náuseas, diarrea, vómitos). Dosis altas: Produce síntomas graves como fiebre , taquipnea (respiración rápida), presión arterial baja y trastornos neurológicos .

Produce síntomas graves como , (respiración rápida), y . Otros síntomas comunes: Sensación de ardor en la garganta, dolor de cabeza, mareos y, en casos críticos, alucinaciones, pérdida sensorial, parálisis e ictericia.

¿Cuánta solanina es peligrosa?

Para tener una idea clara de cuándo es peligroso el consumo de papas brotadas o verdes, los estudios indican lo siguiente:

Se han registrado enfermedades con un rango de 30 a 50 mg de solanina por cada 100 gramos de papa.

por cada 100 gramos de papa. Un resumen toxicológico indica que el químico puede ser letal para los humanos en dosis superiores a los 200 mg .

en dosis superiores a los . Una papa germinada de tamaño mediano puede producir a veces entre 20 y 50 mg de solanina .

. Las agencias de seguridad alimentaria consideran que las papas deben mantenerse por debajo de los 20 mg por cada 100 g de peso fresco para ser seguras.

¿Cocinar elimina el problema?

Un dato clave a tener en cuenta es que el calor no inactiva estos compuestos. Diversos estudios revelan que hervir o cocinar las papas tiene un efecto mínimo:

Hervir las papas: Solo reduce el nivel de solanina en aproximadamente un 1.2%. Microondas: Muestra una reducción de apenas el 15%. Fritura profunda (150 °C): No produce cambios significativos. Fritura a alta temperatura (210 °C): Tras 10 minutos, se observa una reducción del 40% en el contenido de solanina.

Para proteger tu salud y la de tu familia, hay sencillas pautas que seguir: desechar las papas que se hayan vuelto verdes, estén arrugadas, blandas o tengan muchos brotes largos. Es vital guardarlas en ambientes frescos y oscuros para evitar que el contenido de solanina aumente debido a la exposición a la luz.

Ante un brote mínimo, verifica si la papa está firme y sin partes verdes; en estos casos puedes pelar grueso y retirar completamente los brotes. Sin embargo, el criterio más conservador y seguro siempre será descartarla.

