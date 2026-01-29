¿Qué tan seguro es comer nieve? : esto dicen los expertos

Disfrutar de un puñado de nieve fresca y blanca puede ser un acto de alegría pura y conexión con la naturaleza. Siempre que seas selectivo con el lugar y el momento. Tomando en cuenta estos aspectos se puede disfrutar de ese postre helado que se ha hecho viral en las redes sociales. La clave está en equilibrar la precaución con el asombro.

Un cono de helado, elaborado mezclando leche condensada azucarada con nieve fresca, se ve el martes 27 de enero de 2026 en Bow, NH (Foto AP/Holly Ramer) Crédito: AP

La Dra. Sarah Crockett, especializada en medicina de urgencias y de áreas naturales, explica a AP News, que aunque no les dice explícitamente a sus pacientes del Centro Médico Dartmouth-Hitchcock de New Hampshire que traguen nieve, a menudo les recomienda pasar más tiempo al aire libre. Si ese tiempo incluye comer un puñado de cristales de hielo directamente o añadir ingredientes para preparar conos de nieve y otros postres helados, está totalmente de acuerdo.

“Parar, simplemente estar presente y querer atrapar un copo de nieve con la lengua, o recoger nieve fresca, blanca e intacta que se acumula durante algo tan emocionante como una tormenta de nieve, creo que hay espacio en nuestro mundo para disfrutarlo”, dijo Crockett. “Y aunque debemos tomar buenas decisiones, creo que estas son cosas sencillas que pueden traer alegría”.

Es poco probable que disfrutar del aire libre y de los placeres sencillos sea una prioridad para quienes viven en una zona de 2100 kilómetros (1300 millas) de Estados Unidos, donde una enorme tormenta el fin de semana trajo consigo fuertes nevadas y un frío intenso. La lluvia helada y el hielo derribaron cables eléctricos y ramas de árboles, dejando a cientos de miles de hogares sin electricidad ni calefacción en el sur, mientras que la nieve interrumpió el transporte por carretera y aéreo desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra.

A medida que la tormenta retrocede, los residentes de las zonas menos afectadas podrían verse tentados a preparar tazones de “crema de nieve” (nieve mezclada con leche, azúcar y vainilla) tras ver demostraciones de técnicas en TikTok. Otros podrían querer probar el “azúcar sobre nieve”, un dulce parecido al caramelo que se prepara vertiendo jarabe de arce caliente sobre un plato de nieve.

A pesar de su aspecto impecable, la nieve no siempre está lo suficientemente limpia como para consumirla. Crockett y otros expertos compartieron consejos para excavar con seguridad al mismo tiempo que se desentierra.

La ciencia de la nieve

Ya sea lluvia o nieve, la precipitación purifica la atmósfera, recogiendo contaminantes al caer, explicó Steven Fassnacht, profesor de hidrología de la nieve en la Universidad Estatal de Colorado. Sin embargo, los copos de nieve absorben más impurezas porque caen más lentamente y tienen una superficie más expuesta que las gotas de lluvia, añadió.

Eso significa que la nieve que cae cerca de plantas de carbón o fábricas que emiten partículas al aire contiene más contaminantes, dijo Fassnacht, quien estuvo en Shinjo, Japón, la semana pasada estudiando el contenido de sal en la nieve. Añadió que no habría dudado en probarla allí porque no había grandes complejos industriales a barlovento.

La nieve se puede comer, pero hay que pensar en su trayectoria. ¿De dónde salió esa nieve? —preguntó.

El momento oportuno es otro factor a considerar, según Crockett. La primera ola de nieve contiene la mayor cantidad de partículas, explicó, por lo que esperar a que la tormenta esté bien avanzada antes de colocar un recipiente para recoger la nieve caída es una precaución a tomar.

La contaminación del suelo es un factor adicional, según los expertos. Evitar la nieve amarilla, que puede estar contaminada con orina o corteza de árbol, es una práctica común, pero también es recomendable evitar la nieve arrastrada por las máquinas quitanieves y cargada con sal para carreteras, productos químicos antihielo y escombros .

Merienda versus supervivencia

Hacer crema de nieve, es muy sencillo, se mezcla leche condensada azucarada con nieve fresca. (Foto AP/Holly Ramer) Crédito: AP

¿Qué tal comer nieve para sobrevivir? Crockett, quien supervisa el programa de medicina natural en la Facultad de Medicina Geisel del Dartmouth College, dice que es una mala idea.

La energía que se necesita para derretir la nieve en la boca mientras se come contrarresta el beneficio de la hidratación, además de disminuir la temperatura corporal y aumentar el riesgo de hipotermia. Si bien los entusiastas de las actividades al aire libre que planean pasar días en la montaña suelen derretir y hervir la nieve para purificarla y beberla, no debería considerarse una fuente inmediata de hidratación, afirmó.

“Si estás desorientado en una caminata local, yo diría que tu prioridad número uno es intentar pedir ayuda de cualquier manera que puedas, no ‘¿Puedo comer suficiente nieve?'”, dijo Crockett.

Concéntrese en las recompensas, no en los riesgos

Fassnacht, quien ha estudiado la nieve durante más de 30 años, comentó que probó el “crema de nieve” por primera vez el año pasado cuando unos estudiantes le prepararon una. Lo describió como una experiencia divertida que lo hizo pensar en sabores y texturas, no en contaminantes.

“Es algo caprichoso”, dijo. “Me hizo pensar en las características de esa nieve recién caída y cómo eso altera el sabor”.

Crockett también es fanática de encontrar inspiración y asombro en la naturaleza. Le preocupa que la crianza sobreprotectora haya contribuido a la ansiedad en algunos jóvenes, y que las advertencias excesivas sobre comer nieve podrían agravarla.

“Tenemos que lograr ese equilibrio adecuado entre asegurarnos de que estamos evitando el peligro y sin ser tan protectores que alentemos esta mentalidad de ‘Todo me va a hacer daño’, particularmente en los niños”, dijo.

Crockett tiene cuatro hijos, incluyendo una hija a la que describió como una “apasionada devoradora de nieve”. Al comenzar la reciente tormenta invernal, le preguntó por qué le gustaba tanto comer nieve y ella le respondió: “Me conecta con la Tierra”.

“Eso es algo realmente importante para mí, que todos tengamos esta conexión con la naturaleza”, dijo Crockett.

Con información AP

