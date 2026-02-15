ICE señala que dos oficiales habrían mentido bajo juramento tras disparar a un migrante en Minnesota

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Justicia (DOJ) iniciaron una investigación federal contra dos oficiales tras detectar irregularidades en sus testimonios sobre un incidente armado en Minnesota.

Los agentes, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron suspendidos de sus cargos mientras se aclaran las discrepancias entre sus declaraciones juradas y la evidencia en video, informó ABC News.

La auditoría interna reveló que los oficiales pudieron haber faltado a la verdad respecto a los eventos del 14 de enero, donde un hombre resultó herido de bala. El director interino de ICE, Todd Lyons, informó que “una revisión conjunta realizada por ICE y el Departamento de Justicia (DOJ) de la evidencia en video ha revelado que el testimonio jurado proporcionado por dos oficiales separados parece haber hecho declaraciones falsas”.

Lyons enfatizó que la institución no permitirá conductas que vulneren la ética profesional, y en fatizó que los hombres y mujeres del ICE tienen la responsabilidad de defender el Estado de derecho y están sujetos a “los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”, y agregó que no se tolerará ninguna violación de este sagrado juramento.

Cargos retirados contra dos hispanos en Minnesota

La reciente investigación ocurre después de que el fiscal federal para el Distrito de Minnesota, Daniel Rosen, solicitara al tribunal retirar los cargos contra Julio César Sosa Celis y Alfredo Aljorna. Según el fiscal, las pruebas actuales contradicen la versión inicial que describía un ataque violento contra los agentes.

Rosen señaló en su presentación judicial que “las pruebas recién descubiertas en este asunto son sustancialmente incoherentes con las alegaciones contenidas en la declaración jurada de la denuncia… así como con el testimonio de la audiencia preliminar”. El fiscal concluyó que “por consiguiente, el despido con perjuicio servirá a los intereses de la justicia”.

Contradicciones en el relato oficial

En principio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Sosa-Celis atacó a un oficial con una “pala o un palo de escoba” y que el agente disparó para “defender su vida”, pero videos de vigilancia y testimonios de la defensa sugieren que Sosa-Celis fue herido mientras estaba en su puerta, alejado del oficial, y que no existió tal agresión física repetida.

