Jessica Alba y Cash Warren oficializan su divorcio tras millonario acuerdo

La actriz Jessica Alba y el productor Cash Warren oficializaron su divorcio dos años después de su separación, según informó TMZ.

El portal tuvo acceso a documentos judiciales que señalaban que los exesposos acordaron no pagar mutuamente manutención conyugal. Sin embargo, sí hubo un millonario acuerdo entre las partes. Warren recibirá un pago de 3 millones de dólares para equilibrar la distribución de los bienes. Alba realizará dos pagos de 1,5 millones de dólares: uno ahora y otro un año después.

Ambos se conocieron en el set de “Los Cuatro Fantásticos” en Vancouver en 2004 donde Alba interpretó a la icónica Sue Storm, mientras que Warren fue asistente de dirección en el set. Alba y Warren se casaron en 2008 después de cuatro años de relación y tuvieron tres hijos: Honor Marie, de 17 años, y Haven Garner, de 14, así como de su hijo Hayes Alba, de 8 años.

En 2024 se separaron y un año después la actriz solicitó formalmente el divorcio.

La actriz anunció la noticia de su divorcio a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “He estado en un viaje de autorrealización y transformación durante años, tanto como individuo como en asociación con Cash. Estoy orgulloso de cómo hemos crecido en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años y ahora es el momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos”, dijo.

Alba aseguró que tras su separación, sus hijos siguen siendo la máxima prioridad tanto de ella como de Warren.

“Seguimos adelante con amor, bondad y respeto mutuo, y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento”, dijo la actriz.

Actualmente Jessica Alba está saliendo con el actor Danny Ramírez, de 33 años. Ambos fueron vinculados primera vez en mayo de 2025 después de ser vistos besándose durante una salida a Regent’s Park en Londres.

