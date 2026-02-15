Obama dice que los extraterrestres son “reales”, pero no están en el Área 51

El expresidente Barack Obama afirmó que los extraterrestres existen, aunque descartó que se encuentren ocultos en el Área 51, durante una entrevista publicada el sábado en el pódcast “No Lie”.

“Son reales, pero no los he visto”, dijo Obama al ser consultado directamente sobre el tema.

El exmandatario demócrata añadió que no hay evidencia de que estén guardados en instalaciones secretas en Nevada.

“No existe ninguna instalación subterránea, a menos que exista esta enorme conspiración y se la ocultaron al presidente de los Estados Unidos”, señaló.

Durante la conversación, Obama recordó que una de las preguntas que más le interesaba resolver cuando era presidente era precisamente la existencia de vida extraterrestre. “¿Dónde están los extraterrestres?”, dijo al mencionar la inquietud que lo acompañó durante su mandato.

El interés público por el fenómeno ha persistido durante años en Estados Unidos, al punto de que el Congreso celebró audiencias en 2024 sobre ovnis y denuncias de irregularidades. Un denunciante afirmó recientemente que Donald Trump había sido informado sobre programas secretos vinculados al tema.

Tema Minneapolis

En la misma entrevista, Obama también se refirió a la actuación de agentes federales de inmigración en Minneapolis, donde murieron por disparos los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

El expresidente demócrata calificó la conducta de los oficiales como “deshonesta” y advirtió que ese tipo de actuaciones resulta “profundamente preocupante y peligroso”.

Obama destacó además la respuesta de la comunidad local tras los hechos, subrayando la organización vecinal y las protestas pacíficas en la ciudad.

“Deberíamos tomarnos un momento para apreciar la extraordinaria manifestación de organización, construcción comunitaria, decencia, vecinos comprando alimentos para la gente, acompañando a los niños a la escuela, maestros que defendieron a sus hijos”, añadió.

Respuesta al video de Trump

El expresidente demócrata aprovechó la entrevista para responder al polémico video publicado en la cuenta Truth Social del presidente Trump a principios de este mes que mostraba brevemente al él y a su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, como simios.

“Hay una especie de espectáculo de payasos que se está desarrollando en las redes sociales y en la televisión”, dijo.

