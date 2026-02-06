Tras críticas: Trump eliminó publicación en la que mostraba a los Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó una publicación en redes sociales que mostraba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como monos, luego de recibir críticas de figuras republicanas y demócratas que calificaron el video de racista.

La publicación, difundida el jueves en la noche en la plataforma Truth Social, fue retirada al mediodía del viernes y atribuida a un miembro del equipo del mandatario tras la reacción negativa que generó. De acuerdo con AP, la Casa Blanca señaló que el video fue publicado por error y posteriormente eliminado, en lo que se interpretó como una inusual admisión de fallo por parte del gobierno.

El clip, de 62 segundos, formaba parte de una serie de mensajes en los que Trump reiteraba afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020. En el segundo 60 aparecía una escena breve en la que dos primates tenían superpuestos los rostros sonrientes de los Obama, publicó AP.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, restó importancia a la polémica y afirmó que las imágenes provenían de “un meme de internet” que representaba a Trump como el “rey de la jungla” y a líderes demócratas como personajes inspirados en la cultura popular.

Sin embargo, horas después la publicación fue retirada y la responsabilidad recayó en un subordinado.

El video provocó fuertes críticas

La reverenda Bernice King, hija de Martin Luther King Jr., rechazó la comparación y subrayó que las personas negras “no son simios”.

El senador republicano Tim Scott instó al presidente a eliminar la publicación y afirmó que esperaba que fuera falsa por considerarla “lo más racista” que había visto en la Casa Blanca.

Por su parte, el senador Roger Wicker la calificó de “totalmente inaceptable” y sostuvo que Trump debía disculparse.

El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Derrick Johnson, describió el video como “descaradamente racista, repugnante y absolutamente despreciable” y acusó al mandatario de intentar desviar la atención de otros asuntos políticos.

