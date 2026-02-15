Obama reacciona al video racista publicado en cuenta de Trump: “No parece haber ninguna vergüenza”

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama respondió por primera vez al video de carácter racista difundido en la cuenta de Truth Social del presidente Donald Trump, en el que él y la exprimera dama Michelle Obama aparecían representados como monos.

En una entrevista con el podcaster político Brian Tyler Cohen, Obama lamentó el nivel al que ha caído el debate público en el país y afirmó que en la política estadounidense actual “no parece haber ninguna vergüenza”.

Sin mencionar directamente a Trump, señaló que la mayoría de los estadounidenses considera este tipo de comportamientos “profundamente preocupantes” y los describió como parte de un “espectáculo de payasos” que domina las redes sociales y algunos espacios mediáticos.

@tmz Barack Obama’s finally responding to President Donald Trump sharing a video depicting him and his wife as apes … part of the “clown show” he says the current prez is putting on. 🎥 YouTube / Brian Tyler Cohen, Barack Obama ♬ original sound – TMZ – TMZ

A su juicio, se ha perdido el decoro y el respeto que antes se asociaban al ejercicio del poder, una degradación que —advirtió— tendrá costos políticos para los republicanos alineados con Trump y que, eventualmente, será sancionada por los votantes.

El video fue publicado el 5 de febrero y formaba parte de un clip que promovía teorías conspirativas sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió frente a Joe Biden.

En los segundos finales, los Obama —el primer presidente y la primera dama afrodescendientes en la historia del país— aparecían con sus rostros superpuestos en cuerpos de primates. Tras la reacción negativa generalizada, la Casa Blanca primero desestimó las críticas como “indignación falsa”, pero luego atribuyó la publicación a un error de un miembro del equipo y procedió a eliminarla.

Trump aseguró posteriormente que no se disculparía y afirmó que no había visto el fragmento ofensivo, aunque dijo respaldar el mensaje general del video sobre el fraude electoral.

En la misma entrevista, Obama criticó la ofensiva migratoria impulsada por el gobierno de Trump.

El exmandatario comparó asimismo el comportamiento de agentes federales durante recientes redadas en Minnesota con prácticas propias de regímenes autoritarios, aunque subrayó que mantiene la esperanza en la respuesta de comunidades que han salido a protestar de forma organizada y pacífica.

La publicación del video generó condenas desde todo el espectro político y de organizaciones de derechos civiles, especialmente por producirse durante la primera semana del Mes de la Historia Negra.

