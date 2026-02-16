Barack Obama se llevó una ovación en el NBA All-Star Game en Los Ángeles [VIDEO]

El Intuit Dome estalló en aplausos para el expresidente Barack Obama antes del Juego de Estrellas de la NBA en Los Ángeles, una noche que reunió a figuras mediáticas y celebridades en torno al espectáculo del All-Star.

El expresidente y la ex primera dama, Michelle Obama, acapararon las miradas y se llevaron una sonora ovación cuando la pantalla gigante del estadio los enfocó. También se les vio junto a la leyenda Julius Erving.

La NBA implementó un formato que enfrenta a dos equipos contra un combinado del resto del mundo en una especie de torneo relámpago.

El demócrata, además de la ovación, ofreció unas declaraciones durante la transmisión de NBC, donde elogió el esfuerzo de los jugadores.

Obama habló con Reggie Miller en una entrevista al margen durante el partido, donde habló sobre el nuevo formato de Estados Unidos vs. el Resto del Mundo.

“El baloncesto es ahora un deporte global (…) ahora en todos los continentes, el baloncesto es un deporte enorme, emocionante y aceptado. Y parte de eso es que cualquiera puede jugar. Necesitas un aro y una canasta, así que de esa manera es muy similar al fútbol”, dijo.

“No es tan caro organizar los juegos y todo el mundo lo respalda”, comentó, para posteriormente agregar que estrellas como Nikola Jokic, Luka Doncic y Victor Wembanyama se han sumado al “atractivo del juego”.

En la divertida interacción, Obama se burló de Miller, exjugador de Indiana Pacers, recordando a Chicago Bulls. También, habló sobre el Centro Presidencial que abrirá en junio en Windy City.

“Va a tener un museo, tendrá arte, un estudio de grabación, una biblioteca pública, el jardín de Michelle se duplicará allí”, detalló Obama.

“Pero una cosa que tendrá es una cancha de baloncesto de tamaño completo y tenemos la intención de tener todo tipo de actividades porque el deporte es una forma de entrada para que los niños participen, construyan una comunidad, creen algo de alegría”, añadió.

Former President Barack Obama joins Reggie Miller to talk basketball, his Chicago memories and much more. pic.twitter.com/DfjARetPd4 — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) February 15, 2026

La escena contrasta con lo que suele ocurrir cuando Donald Trump aparece en eventos deportivos, donde su presencia tiende a generar reacciones divididas, mezclas de aplausos y abucheos.

La última fue durante la final del fútbol americano universitario entre Miami Hurricanes e Indiana Hoosiers en las gradas del Hard Rock Stadium.



