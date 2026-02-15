Incendio interrumpe por minutos partido de baloncesto universitario entre Oklahoma y Georgia [VIDEO]

Un incendio en un puesto de comida obligó a detener por varios minutos el partido entre Oklahoma Sooners y Georgia Bulldogs en el Lloyd Noble Center, luego de que una máquina de palomitas se incendiara y activara los aspersores en pleno partido.

El fuego se originó entre las secciones 222 y 223, donde el personal del recinto atendía a los aficionados. Según testigos, las llamas envolvieron rápidamente la máquina de palomitas, lo que provocó una densa columna de humo y obligó a evacuar el área cercana mientras los aspersores automáticos se activaban para contener el incidente.

El juego se detuvo cuando Georgia ganaba 11–7 y restaban 15:31 en el reloj. Los árbitros suspendieron la acción de inmediato, y tanto jugadores como aficionados observaron desde la cancha y los pasillos cómo el personal del estadio trabajaba para controlar la situación.

La pausa duró alrededor de cinco minutos. No se reportaron heridos. Un oficial del Departamento de Policía de Norman confirmó a Sooners On SI que el detonante del incendio fue una máquina de palomitas de maíz que explotó.

El vídeo del evento fue transmitido por la televisación en vivo por cámaras de ESPN. El incendio ocurrió 11 días después de que la Corte Suprema de Oklahoma aprobara el nuevo estadio como parte del plan del Distrito de Entretenimiento de Rock Creek.

The Georgia-Oklahoma basketball game had to be delayed after a popcorn machine caught fire at one of the concession stands 😳 pic.twitter.com/PidoKWscSm — Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2026

Una vez controlado el incendio, el partido se reanudó con normalidad. Oklahoma terminó imponiéndose con claridad, 94–78, tras un segundo tiempo dominante.

El Lloyd Noble Center celebró su 50 aniversario el otoño pasado. Los incidentes en este recinto no son nuevos. El pasado 29 de enero, durante un partido de baloncesto femenino contra Texas A&M, se cerró una sección de la explanada para contener y limpiar una fuga en el techo.



Sigue leyendo:

· NBA suspende a Isaiah Stewart siete partidos tras pelea entre Pistons y Hornets

· LeBron James rompe otro récord histórico: el triple-doble más veterano de la NBA

· Nikola Topic se estrenó en la NBA cuatro meses después de vencer un cáncer testicular [Video]