Caín Velásquez fue recibido con fiesta mexicana y mariachis afuera de la prisión

El pasado domingo, Caín Velásquez salió de la ‘California State Prison’ tras obtener la libertad condicional. El excampeón de UFC fue recibido a las afueras de la cárcel por su familia con una fiesta mexicana y música de mariachi.

El video del recibimiento a Velásquez se hizo viral en redes sociales. La grabación muestra cómo el expeleador baja del autobús y se funde en un abrazo con sus hijos y seres queridos.

El clip de casi dos minutos fue compartido en Instagram por Mariachi Jalisciense, la banda contratada para darle la calurosa bienvenida a Velásquez.

“Con el luchador Caín Velázquez recibiéndolo. Como dato curioso, le dije que si nos podíamos tomar una foto y un round con él. Solo dijo que sí y se rio”, publicaron junto a los dos videos y tres fotografías en las que el excamepón posa con el grupo.

¿Por qué estaba en prisión Caín Velásquez?

Velásquez enfrenta cargos legales por un incidente ocurrido en febrero de 2022, cuando fue acusado de disparar contra el vehículo de Harry Goularte, quien supuestamente había abusado sexualmente de su hijo.

Durante la persecución, Paul Bender, el padrastro de Goularte, resultó herido. A pesar de la gravedad de los cargos, Velásquez se declaró “no contest” y fue sentenciado a cinco años de prisión.

Al peleador de 42 años lo acusaban por 10 cargos. A lo largo del juicio fue cambiando su versión y admitiendo culpabilidad. De los cinco años de sentencia, Velásquez ya había cumplido más de tres.

Al haber cumplido más de la mitad de la condena gracias a su participación en programas de rehabilitación, permitieron que su fecha de elegibilidad para la libertad condicional se adelantara a febrero de 2026.

Caín Velásquez es una leyenda de las Artes Marciales Mixtas (MMA) y uno de los peleadores más destacados en la historia de la UFC. Compitió en la categoría de peso pesado tras debutar en 2006.

El oriundo de California tiene un récord profesional de 14 victorias y tres derrotas, una por nocaut técnico y otra por sumisión. Su última aparición en la UFC fue el 17 de febrero de 2019, donde perdió contra Francis Ngannoupor TKO en el primer asalto.



