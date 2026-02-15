Excampeón de la UFC Caín Velásquez sale en libertad condicional en California

El ex campeón de peso pesado de la UFC, Cain Velasquez, fue puesto en libertad condicional este domingo de una prisión estatal de California, tras cumplir 11 meses bajo custodia, confirmó su agente Mike Fonseca a ESPN.

Velásquez había sido condenado en marzo de 2025 a cinco años de prisión luego de declararse no opuesto a los cargos relacionados con un tiroteo ocurrido en febrero de 2022. Durante la sentencia, el excampeón recibió crédito por 1,283 días ya cumplidos, correspondientes al tiempo previo en detención y arresto domiciliario.

Un caso que conmocionó a la UFC

El proceso judicial se originó cuando Velásquez, de 43 años, persiguió y disparó contra el vehículo de Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente de su hijo de cuatro años. Durante la persecución, el padre de Goularte (quien viajaba en el auto) resultó herido por un disparo.

El luchador fue arrestado en 2022, posteriormente liberado bajo fianza de un millón de dólares y colocado bajo arresto domiciliario en noviembre de ese año. Goularte continúa enfrentando cargos graves por actos lascivos con una menor, mientras que Velásquez también interpuso una demanda civil en su contra.

Velásquez alcanzó la cima de la UFC en octubre de 2010, cuando noqueó a Brock Lesnar para conquistar el campeonato indiscutido de peso pesado. A lo largo de su carrera defendió el título en varias ocasiones y se consolidó como una de las figuras más dominantes de la división, representando a la American Kickboxing Academy en San José. El peleador se retiró de las artes marciales mixtas en 2019.

