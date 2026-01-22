Arrestan al expeleador de UFC Jairzinho Rozenstruik en Florida por supuestamente morder a su pareja

Jairzinho Rozenstruik, expeleador de UFC, fue arrestado el lunes por la mañana en Florida, acusado de agredir a su pareja y de morderla durante una discusión.

Rozenstruik, originario de Surinam, se encuentra arrestado por oficiales de migración y tiene una fianza de $3,500 dólares.

La supuesta agresión con mordida de Jairzinho Rozenstruik

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, un informe del Departamento de Policía de Pembroke Pines, detalló que una mujer acusó a Rozenstruik de morderle el brazo tras agarrarla durante una discusión dentro de un vehículo.

La versión policial indicó que el peleador de 37 años se mostró poco cooperativo. Según el informe, ella decidió ignorarlo en medio de la discusión la golpeó en la mano y tiró su teléfono.

La mujer también afirmó que Rozenstruik le impidió salir del vehículo. Esto generó que ella lo golpeara varias veces con el puño cerrado en la cabeza.

El informe revela que la discusión continuó y el expeleador de UFC intentó besarla. La mujer lo rechazó diciéndole que era “una bestia asquerosa”. Al parecer, aquí fue el momento en el que Rozenstruik supuestamente la mordió en el bíceps derecho.

Los agentes indicaron que la mujer presentaba una marca de mordida visible en el bíceps derecho, además de enrojecimiento en ambos antebrazos y un rasguño o moretón debajo del ojo derecho.

Por este motivo, el profesional de las Artes Marciales Mixtas fue arrestado y fichado por dos cargos: agresión/violencia doméstica y privación ilegal de la libertad.

Trayectoria de Jairzinho Rozenstruik

Rozenstruik, de 37 años de edad, fue talento de UFC desde 2019 hasta 2025. En su paso por la compañía noqueó a cuatro rivales de forma consecutiva en 2019. Esto lo llevó a pelear por el título de peso pesado de UFC.

Sin embargo, perdió por KO en 20 segundos ante Francis Ngannou. Rozenstruik tuvo un récord de 5-5 en sus siguientes 10 combates antes de que UFC lo despidiera el año pasado. Ahora, compite en Dirty Boxing Championship.



