Chicago: el tiempo para hoy lunes 16 de febrero

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 16 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2 durante la primera mitad de la jornada y del 4 a lo largo de la noche. Luego, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 12.43 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:45 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:25 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se prevén más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 60% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.