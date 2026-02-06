IRS confirma fechas clave para reembolsos de impuestos 2026: cuándo llega tu dinero y cómo evitar retrasos

La temporada de impuestos en Estados Unidos ya comenzó y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó los tiempos estimados para recibir los reembolsos correspondientes al ciclo fiscal 2025, que se presentan durante 2026.

Para millones de familias —especialmente dentro de la comunidad hispana— este dinero representa un apoyo clave para pagar deudas, cubrir gastos básicos o ahorrar.

¿Cuándo llega el reembolso del IRS?

El IRS informó que la mayoría de los contribuyentes que presentan su declaración de forma electrónica y eligen depósito directo reciben su dinero en un plazo aproximado de:

Entre 10 y 21 días después de enviar la declaración

después de enviar la declaración Puede tardar más si se presentan errores o inconsistencias

Las declaraciones en papel pueden demorar hasta seis semanas o más

Además, quienes reclaman créditos como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijos (CTC) suelen experimentar retrasos obligatorios debido a procesos adicionales de verificación.

Errores que pueden retrasar tu dinero

El IRS advierte que los retrasos más comunes ocurren cuando:

Se ingresan datos personales incorrectos

Hay diferencias entre ingresos reportados y formularios W-2 o 1099

Se omite información sobre dependientes

No se elige depósito directo

Revisar cuidadosamente la información antes de enviar la declaración puede acelerar significativamente el proceso.

¿Cómo revisar el estatus de tu reembolso?

Para saber el estatus de una devolución, los contribuyentes pueden consultar el progreso de su devolución utilizando la herramienta oficial: 👉 ‘Where’s my refund?’ en el sitio del IRS.

Solo necesitas:

Número de Seguro Social o ITIN

Estatus civil fiscal

Monto exacto del reembolso esperado

¿Qué hacer con tu reembolso: recomendaciones para aprovechar mejor el dinero?

Especialistas en finanzas personales recomiendan que el reembolso de impuestos no se utilice únicamente para gastos impulsivos. Este ingreso puede convertirse en una oportunidad para mejorar la estabilidad económica del hogar.

Entre las recomendaciones más comunes destacan:

Pagar deudas con intereses altos , especialmente tarjetas de crédito

, especialmente tarjetas de crédito Crear o fortalecer un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos básicos

que cubra entre tres y seis meses de gastos básicos Cubrir gastos pendientes como renta, servicios o seguros

Destinar una parte al ahorro o inversión

De acuerdo con analistas financieros, utilizar el reembolso para reducir deudas puede generar un beneficio mayor a largo plazo que gastarlo inmediatamente.

Fechas importantes que debes tener en cuenta esta temporada fiscal

El calendario del IRS incluye varios momentos clave que los contribuyentes deben considerar para evitar multas o retrasos en sus reembolsos.

Entre las fechas más relevantes se encuentran:

Inicio de temporada fiscal: generalmente a finales de enero

generalmente a finales de enero Fecha límite para presentar impuestos: tradicionalmente el 15 de abril, salvo ajustes por calendario

tradicionalmente el 15 de abril, salvo ajustes por calendario Fecha límite para solicitar extensión: también alrededor del 15 de abril

también alrededor del 15 de abril Fecha límite para presentar con extensión: normalmente en octubre

Presentar la declaración con anticipación puede ayudar a recibir el reembolso más rápido y reducir riesgos de fraude fiscal, ya que los delincuentes suelen aprovechar retrasos para presentar declaraciones falsas.

👉 El IRS recomienda presentar electrónicamente y elegir depósito directo, ya que es la forma más rápida y segura de recibir el dinero.

Factores que pueden retrasar el reembolso

El IRS advierte que los tiempos pueden cambiar si existen situaciones como:

Solicitar créditos fiscales como EITC o CTC

Errores en datos personales o bancarios

Revisiones adicionales del IRS

Declaraciones incompletas

Posibles casos de fraude o robo de identidad

FAQ sobre reembolsos del IRS

¿El reembolso llega el mismo día para todos?

No. Depende del método de presentación y revisión individual del IRS.

¿El depósito directo es más rápido?

Sí. Es el método recomendado por la autoridad fiscal.

¿Puedo perder mi reembolso?

No, pero podrías enfrentar retrasos si no presentas tu declaración dentro del plazo oficial.

¿El reembolso cuenta como ingreso tributable?

No. El reembolso corresponde a dinero que el contribuyente pagó en exceso durante el año fiscal.

¿Qué pasa si cometí un error en mi declaración?

El IRS permite presentar una declaración enmendada. Sin embargo, esto puede retrasar el reembolso varias semanas o meses.

¿Puedo dividir mi reembolso en varias cuentas?

Sí. El IRS permite distribuir el dinero hasta en tres cuentas diferentes, lo que facilita ahorrar o planificar gastos.

¿Qué hago si mi reembolso tarda más de lo esperado?

El contribuyente puede revisar el estatus en la herramienta del IRS o contactar directamente a la agencia si han pasado los tiempos estimados.

¿El ITIN también puede recibir reembolso?

Sí. Las personas que presentan impuestos con ITIN pueden recibir devoluciones si califican según las reglas fiscales.

¿El reembolso puede ser retenido?

Sí. Puede ser retenido si el contribuyente tiene deudas federales, pensión alimenticia pendiente o ciertos adeudos estatales.

Conclusión

El reembolso de impuestos puede representar uno de los ingresos más importantes del año para muchas familias. Presentar la declaración de forma electrónica, revisar la información y utilizar depósito directo son las mejores estrategias para recibir el dinero lo antes posible y evitar complicaciones con el IRS.

